Dead Island 2 devrait être cross-gen

Six ans après son annonce, Dead Island 2 n'est pas encore disponible. Cependant, sa sortie ne devrait tarder, et un portage sur les consoles next-gen semble plus que jamais de la partie.

C'est une fantastique opportunité pour vous de faire avancer votre carrière en dirigeant la direction artistique d'un titre révolutionnaire pour les plateformes actuelles et futures dans un studio véritablement progressiste et avant-gardiste.

a été annoncé lors de l'E3 2014 et devait initialement sortir en 2015. Cependant, force est de constater que le titre n'est toujours pas disponible, mais il n'a pas pour autant été abandonné. Même s'il a été mis en pause durant un certain moment, le développement a été confié durant l'été 2019 à un nouveau studio, Dambuster Studios, mais aucune information sur le jeu en lui-même n'a été donnée.Il semblerait toutefois que le développement avance bien, et. C'est en tout cas ce que suggère une offre d'emploi postée par le studio , laquelle indique chercher un directeur artistique pour œuvrer sur. Si nous regardons plus attentivement cette offre, les plateformes next-gen y sont mentionnées, ce qui sous-entend bel et bien une sortie surIl faudra bien entendu attendre une officialisation de cette information avant d'en être certain, maisse dirigerait vers une sortie sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X. Pour ce qui est de la date, il faudra faire preuve de patience,. Vous pouvez, en attendant, (re)visionner le trailer partagé à l'occasion de l'E3 2014.