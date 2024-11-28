DayZ : Le DLC Frostline boudé par les joueurs

Disponible depuis le 15 octobre 2024 sur Steam, DayZ Frostline fait l'objet d'une vague de reviews négatives de la communauté à cause de son prix.
DayZ est un jeu de survie en monde ouvert disponible officiellement depuis fin 2013 sur PC, PS4 et Xbox One. Malgré ses 11 ans d'existence, le titre n'a eu droit qu'à deux extensions.
La première, Livonia, a été proposée aux joueurs en 2019. Mais depuis mai 2024, ce contenu additionnel a été ajouté à la version de base de DayZ. La deuxième extension, quant à elle, Frostline, est disponible depuis peu. Cependant, les joueurs s'acharnent sur elle et enchainent les mauvaises notes sur Steam.
Moins de contenu dans DayZ Frostline pour un prix d'achat plus important
DayZ
Frostline propose aux survivants de parcourir la région de Sakhal,
composée d'îles volcaniques à affronter en plein hiver. Ils devront survivre dans des forêts hostiles peuplées d'animaux sauvages, de champs de glace ou encore des villages abandonnés où règne une atmosphère inquiétante. Mais les nouveaux environnements ne sont pas les seuls ajouts offerts avec Frostline. Désormais, il est possible de chasser de nouvelles proies et de pêcher de nouveaux poissons.
Enfin, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles liées à la survie dans ces terres glaciales.
Malgré tous ces ajouts, DayZ Frostline
est victime d'un désintérêt massif de la part de la communauté. Certains joueurs particulièrement remontés donnent même une évaluation négative au DLC en vue de faire baisser sa note globale. La raison de cet acharnement est que Frostline est proposé en temps normal à 29,99 euros.
Si les soldes Steam ont légèrement réduit son prix, ce dernier est considéré comme trop élevé par rapport au contenu apporté.
Quand Livonia est sorti, il était proposé à 13,99 euros et ajoutait 163 kilomètres carrés de nouveaux territoires à explorer. À titre de comparaison, la carte de Frostline ne fait que 83 kilomètres carrés et son prix est deux fois plus élevé
. Cet argument suffisait pour déclencher la colère des habitués du titre. Cependant, seul le DLC est concerné par cette vague de notations négatives. Le jeu de base quant à lui continue d'être bien noté et a même connu un pic de connexions lors de la sortie de Frostline.
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