DayZ : La mise à jour 1.27 est disponible avec du contenu inédit et des améliorations majeures

La première mise à jour majeure de l'année est là pour DayZ, avec de belles choses pour entamer 2025, qui verra le jeu de survie être encore très largement soutenu.

Les nouveautés majeures de la mise à jour 1.27

Une refonte du système de survie et de pêche : La pêche devient plus réaliste avec une influence accrue des outils utilisés, et l'intoxication alimentaire est désormais liée à certains types d'animaux.

Un système de dégradation personnalisable pour les bateaux : Les propriétaires de serveurs peuvent désormais ajuster la détérioration des bateaux pour éviter que des épaves ne s'accumulent sur la carte.

Un inventaire plus ergonomique : Augmentation du stockage dans les sacs à dos, nouveaux emplacements pour les outils, bâtons lumineux et radios.

Une immersion sonore et visuelle améliorée : Bruits de pas plus réalistes, refonte des sons des armes à feu et nouvelles particules (neige tombant des arbres, effets de saignement revus).

Réinitialisation complète des serveurs

Un programme ambitieux pour 2025

Un travail approfondi sur les mécaniques de tir, avec de nouvelles armes, des ajustements sur le maniement et une refonte des lunettes de visée pour une expérience plus fluide et réaliste.

Une refonte complète de l'interface utilisateur pour une meilleure accessibilité et une navigation simplifiée.

L'introduction d'événements dynamiques sur Sakhal, qui rendront l'exploration plus imprévisible et immersive.

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, qui apporte des nouveautés significatives en matière de gameplay, d'immersion et d'ergonomie. Après le succès de DayZ Frostline, les développeurs continuent d'étoffer leur jeu de survie avec de nouvelles fonctionnalités et des ajustements attendus par la communauté.La carte Sakhal s'agrandit avec de nouvelles localités et points d'intla mise à jour 1.27 va au-delà de ces améliorations, puisque nous pouvons retrouver ceci :Afin d'assurer un départ équitable pour toutes et tous,. Les cartes et personnages ont été réinitialisés, offrant aux joueurs l'opportunité de recommencer l'aventure dans des conditions totalement neuves.. Les développeurs ont déjà annoncé des améliorations à venir ces prochains mois, pour apporter du contenu au jeu de survie, mais aussi continuer sa perpétuelle amélioration :Avec cette nouvelle mise à jour et une feuille de route ambitieuse,. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, le titre est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez vous lancer sur, notre partenaire