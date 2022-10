DayZ : La mise à jour 1.19, Secrets de Livonia, est disponible

La mise à jour 1.19 de DayZ est disponible

Malgré le temps qui passe, l'intérêt pourne faiblit pas et les développeurs continuent de soutenir le jeu de survie ultime. Après de nombreuses mises à jour concernant Chernarus, la carte principale,De nombreux points d'intérêt ont ainsi été ajoutés, tout comme des armes et un véhicule, concernant ici les deux cartes.De nombreux lieux sont ainsi apparus sur Livonia, comme nous vous le disions précédemment. Pour que la carte soit plus complète et surtout plus attractive, nous retrouvons désormais. Mais l'ajout le plus important est sans aucun doute, lequel permet à quiconque s'y introduit, à condition d'avoir les éléments requis, de récupérer du stuff important.Pour le contenu général, la communauté pourra découvrir, demandé depuis quelque temps. Côté combat,. Ce n'est évidemment pas tout, puisque nous pouvons citer un récepteur GPS, des convois militaires générés aléatoirement et un nouvel indicateur de saignement, entre autres.Quelques améliorations majeures sont également de la partie,. Vous pouvez, si vous souhaitez prendre connaissance de tous les ajouts et changements, consulter le patch notes officiel . Bohemia Interactive précise qu'il s'agit de la plus grosse mise à jour de l'année pour le jeu de survie, qui n'a pas fini d'évoluer.