Bohemia Interactive conclut l'année 2021 deavec une nouvelle mise à jour,. Bien qu'elle ne soit pas dans la lignée des dernières en termes de nouveautés, elle apporte tout de même certaines choses intéressantes, que les joueurs peuvent dès maintenant découvrir.Par exemple,, possédant deux variantes. Utilisant des balles 5.56 NATO, vous aurez la possibilité de mettre la main sur la variante A1 offrant peu de personnalisation, alors que la variante AX vous permettra de faire quelques modifications, notamment au niveau de la lunette, du chargeur et du suppresseur. Au niveau de l'équipement aussi nous retrouvons des nouveautés,offrant une plus grande capacité de stockage. Il sera en outre possible de, à l'instar de Lucile, fidèle batte de Negan, dans la série The Walking Dead.Lors de la sélection des personnages sur le menu principal,, dans le but d'augmenter la diversité. Dans le même temps, un problème d'écrasement de visage et d'objets de tête en général a été résolu.Pour le reste, quelques modifications sur les seuils d'eau et d'énergie ont été apportées, pour qu'il soit plus difficile de les maintenir au niveau le plus élevé, mais que l'impact sur la santé soit moins important s'ils sont faibles. Enfin, pour finir avec les petites améliorations pour rendre l'immersion plus profonde, un bruit a été ajouté pour signifier le changement de mode de tir, alors que les effets directionnels ont été revus lorsque vous recevez des dégâts.pour le jeu de survie. Les développeurs devraient cependant continuer leurs améliorations tout au long de l'année 2022.