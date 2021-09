DayZ : La MàJ 1.14 est disponible, ajoutant les zones contaminées

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



continue son petit bonhomme de chemin, en publiant très souvent du nouveau contenu. Pour ce mois de septembre,, qualifiée par les développeurs de « plus grandes mises à jour de l'année 2021 », rien que ça.Il faut dire que l'ajout le plus important impactera probablement tous les joueurs. Il s'agit ni plus ni moins que(Contaminated Areas en version originale), disponibles en deux variantes : fixe et en mouvement. À l'intérieur, notamment de la zone fixe, nous y trouvons du loot de haut niveau, ce qui devrait attirer l'attention de nombreuses personnes. Naturellement, ce serait trop beau si ces zones étaient accessibles facilement. Les combinaisons chimiques et autres masques à gaz seront donc enfin utiles, puisqu'ils seront obligatoires pour survivre à l'intérieur de ces zones. N'avoir aucune protection vous confrontera « à la maladie la plus mortelle » que vous avez jamais vue.Pour le reste, des pièges de chasse ont été ajoutés, comprenant des pièges à filet, pièges à bouteille de poisson ou à collet. Cela vous permettra d'attirer des animaux spéciaux en fonction de l'endroit où il est placé et du type d'appât. Les sites de crash d'hélicoptère ont quant à eux reçu une mise à jour importante, pour les remettre au goût du jour, que ce soit visuellement ou au niveau du son, puisque chaque site émet maintenant un bruit. Plus de butin rare devrait aussi être trouvé.Enfin, pour conclure avec cette, notez qu'une nouvelle arme,. Il utilise des balles 5,56x45, dans un chargeur qui en contient 25 et ne peut pas être modifié. Pour le tir, vous aurez le choix entre unique, rafale et automatique. Si vous souhaitez lire le patch notes, vous le retrouverez ici (en anglais).