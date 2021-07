Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



, puisqu'une nouvelle mise à jour majeure est disponible. Après avoir été testée durant plusieurs semaines,. Parmi les nouveautés majeures, nous retrouvons donc une nouvelle arme,Bien entendu, la reproduction est réaliste, de ce fait, les options de personnalisation sont peu nombreuses. Cela la rend également plus commune dans les objets que nous pourrons looter. En parallèle, de nouveaux accessoires d'armes sont introduits, comme une lunette ATOG 6x48, compatible avec toutes les armes dotées d'un rail de fixation. Deux nouveaux chargeurs (pour la KA-74 et les fusils 5.56x45mm) sont aussi ajoutés., avec, par exemple, des modifications sur la durée de l'état unconscious, qui dépend du calibre de l'arme qui a causé les dommages. Qui plus est, la résistance des gilets de police et des gilets porte-plaques a été réduite. Enfin, pour finir avec les changements les plus impactants, sachez que l'intelligence artificielle des zombies a été revue, pour que chaque type d'infecté se distingue plus facilement dans leur comportement, et les plaies peuvent dorénavant s'infecter avec des objets qui ne sont pas désinfectés. Si une blessure est soignée avec un objet infecté, l'infection se déroulera en deux étapes, la première en pouvant être soignée en la désinfectant et la deuxième, avec des antibiotiques.Vous pouvez retrouver un aperçu des nouveautés de la mise à jour 1.13 dedans la vidéo ci-dessous. Pour le patch notes, rendez-vous sur le site officiel