DayZ : La MàJ 1.12 apporte de nombreux changements sur les zombies, combats et armes

Environ deux mois après la dernière mise à jour de, Bohemia Interactive vient d'apporter de nombreux changements à son jeu de survie, notamment sur les affrontements entre joueurs et/ou zombies. Ces phases de combats seront plus réalistes, mais aussi plus dures sur certains points,, avec une fréquence d'attaques augmentée et une plus grande résistance aux dégâts de mêlées. Il faudra donc user d'armes lourdes pour venir à bout de ces morts-vivants de près. Qui plus est,. De ce fait, les attaques furtives seront plus faciles sur les zombies.Les armes à feu ont également été revues, en étant plus diverses sur la carte. Pour ce qui est de leurs statistiques,. Lorsqu'une arme de petit calibre tirera, son tir sera dorénavant moins audible, et les suppresseurs permettent de rendre les armes plus viables. Pour se protéger de ces armes, les gilets et casques ont également été améliorés, pouvant supporter davantage de dégâts. Le dernier changement important au niveau des armes existantes concerne les mines, qui ne sont plus mortelles si la santé du joueur est au maximum.Côté santé d'ailleurs,(en prenant en compte de nombreux critères pour ces modifications),. Le studio précise néanmoins que ces derniers sont peu nutritifs et ne seront utilisés que pour combler ou pour apporter de l'énergie à court terme. Pour celles et ceux qui ont la main verte,, à condition d'avoir une serre.Pour terminer avec les points importants de cette, les joueurs peuvent découvrir une nouvelle arme,, un fusil utilisé par les forces de police, équipé de munitions 5.56×45mm. Vous pouvez retrouver tous les détails de la mise à jour ici . Un trailer présente brièvement ces nouveautés.Laest dès maintenant disponible sur PC, PS4 et Xbox One.