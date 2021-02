DayZ : La MàJ 1.11 applique un wipe complet et ajoute de nombreuses corrections

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Bohemia Interactive revient, trois mois après sa dernière mise à jour, avec de bonnes nouvelles pour les joueurs de DayZ , qui ont permis au studio tchèque de débuter cette nouvelle année en beauté, avec le plus haut nombre de joueurs moyens jamais enregistré (26 000). Le jeu de survie a en effet connu un joli pic en janvier 2021, avec 45 000 utilisateurs simultanés,Cependant, ce n'est pas pour cela que le studio a pris la parole, mais bel et bien pour annoncer une mise à jour, déployée ce 16 février sur toutes les plateformes. Le but de cetten'est pas d'ajouter du nouveau contenu (bien qu'un nouveau fusil fasse son apparition,, un dérivé du VSS), mais plutôt d'améliorer l'expérience globale, notamment la collision entre les zombies et les joueurs, mais aussi l'action de sortir d'une voiture, qui était problématique depuis la dernière mise à jour.D'autres ajustements de ce type ont également été appliqués,. L'écart entre le nombre d'armes et de munitions disponibles a également été revu.Enfin, et comme nous vous le disions ci-dessus,. Le but selon Bohemia Interactive est notamment de vérifier si l'équilibre entre les armes et munitions apporté est pertinent. Si vous souhaitez découvrir tous les détails de cette mise à jour, le patch notes est disponible ici (en anglais).