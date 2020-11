Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



continue son petit bonhomme de chemin, deux ans après la sortie de la version 1.0 du jeu de survie. Aujourd'hui, les joueurs peuvent accueillir la mise à jour 1.10, ajoutant quelques nouveautés tout en permettant de rendre l'expérience meilleure avec divers ajustements et corrections. Néanmoins, aucun changement majeur n'est à signaler.Au programme donc,. Météo qui a d'ailleurs été revue légèrement, puisque les matins froids et après-midi chauds ainsi que les vents seront plus réalistes. Les joueurs seront également en mesure de pouvoir garder la chaleur dans un petit lieu, avec de nouveaux détails qui viennent s'afficher à l'écran à propos de l'isolation thermique.Bonne nouvelle pour celles et ceux souhaitant un réalisme poussé à son paroxysme,, tout comme le M3S Truck, demande de longue date de la part de la communauté. Autre retour, celui du pistolet de signalisation, pouvant éclairer le ciel de quatre couleurs différentes grâce aux nouvelles cartouches, pour marquer votre position. Toutes ces nouveautés sont visibles dans la petite vidéo publiée par les développeurs.Finalement, de nombreuses corrections de bugs et quelques ajustements et équilibrage ont eu lieu. Ils sont à découvrir dans le patch notes complet, est disponible ici pour PC et ici pour consoles. DayZ est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Il est également possible d'y jouer sur PS5 et Xbox Series X/S avec la rétrocompatibilité.