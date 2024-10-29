DayZ bat son record de joueurs, dix ans après

10 ans après son lancement, DayZ est au plus haut. Le titre a récemment battu son record de fréquentation, regroupant plus d'un demi-million de joueurs actifs le même jour.
Le jeu de survie en monde ouvert DayZ
, pionnier du genre, célèbre son 10e anniversaire en battant des records de fréquentation. Avec plus de 500 000 joueurs actifs par jour sur PC, Xbox, et PlayStation
, le titre imaginé par Dean Hall prouve que sa popularité ne faiblit pas, notamment grâce au succès de sa deuxième extension officielle, Frostline, sortie il y a une poignée de jours.
500 000 joueurs actifs quotidiennement pour DayZ
En seulement une semaine, Frostline s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires,
attirant aussi bien les vétérans que les nouveaux joueurs curieux de découvrir l'expérience unique que propose DayZ. Ce succès illustre la capacité du jeu à se renouveler et à garder son public fidèle, tout en attirant de nouvelles recrues prêtes à survivre dans son monde impitoyable malgré son ancienneté.Le 20 octobre marque un jour historique pour DayZ
, avec un record de fréquentation de 501 522 joueurs actifs
, dont 235 618 sur Steam, 113 897 sur PlayStation, et 152 037 sur Xbox, selon les informations communiquées directement par Bohemia Interactive. Ce même jour, le jeu a également atteint un pic de joueurs simultanés avec 79 000 utilisateurs sur Steam, 33 000 sur PlayStation et 36 000 sur Xbox.
Scott Bowen, responsable de la marque DayZ, a tenu à remercier la communauté, qui est également très investie. « Nous sommes ravis de célébrer le succès de la première semaine de DayZ Frostline, et nous devons tout cela à notre incroyable communauté. Que vous soyez un survivant chevronné ou un nouveau venu, votre dévouement et vos retours ont permis à DayZ de continuer à évoluer.
»
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