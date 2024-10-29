DayZ bat son record de joueurs, dix ans après

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2024 à 18h14
10 ans après son lancement, DayZ est au plus haut. Le titre a récemment battu son record de fréquentation, regroupant plus d'un demi-million de joueurs actifs le même jour.
DayZ bat son record de joueurs, dix ans après
Le jeu de survie en monde ouvert DayZ, pionnier du genre, célèbre son 10e anniversaire en battant des records de fréquentation. Avec plus de 500 000 joueurs actifs par jour sur PC, Xbox, et PlayStation, le titre imaginé par Dean Hall prouve que sa popularité ne faiblit pas, notamment grâce au succès de sa deuxième extension officielle, Frostline, sortie il y a une poignée de jours.

500 000 joueurs actifs quotidiennement pour DayZ

En seulement une semaine, Frostline s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires, attirant aussi bien les vétérans que les nouveaux joueurs curieux de découvrir l'expérience unique que propose DayZ. Ce succès illustre la capacité du jeu à se renouveler et à garder son public fidèle, tout en attirant de nouvelles recrues prêtes à survivre dans son monde impitoyable malgré son ancienneté.

Le 20 octobre marque un jour historique pour DayZ, avec un record de fréquentation de 501 522 joueurs actifs, dont 235 618 sur Steam, 113 897 sur PlayStation, et 152 037 sur Xbox, selon les informations communiquées directement par Bohemia Interactive. Ce même jour, le jeu a également atteint un pic de joueurs simultanés avec 79 000 utilisateurs sur Steam, 33 000 sur PlayStation et 36 000 sur Xbox.

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Scott Bowen, responsable de la marque DayZ, a tenu à remercier la communauté, qui est également très investie. « Nous sommes ravis de célébrer le succès de la première semaine de DayZ Frostline, et nous devons tout cela à notre incroyable communauté. Que vous soyez un survivant chevronné ou un nouveau venu, votre dévouement et vos retours ont permis à DayZ de continuer à évoluer. »
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