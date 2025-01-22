DayZ bat de nouveaux records grâce à l'extension Frostline

Qui a dit que DayZ n'était plus d'actualité ? Les récents chiffres partagés prouvent que le jeu de survie développé par Bohemia Interactive reste le maître du genre.
Alors qu'il a fêté ses 11 ans il y a quelques semaines, certains peuvent penser que l'ère de DayZ
est terminée, et que d'autres jeux ont pris la relève. Il n'en est évidemment rien, et les derniers chiffres communiqués par les développeurs le prouvent.
Le célèbre jeu de survie continue de séduire les joueurs du monde entier en dépit du temps qui passe. Après la sortie de l'extension Frostline le 15 octobre, Bohemia Interactive annonce des chiffres impressionnants
, confirmant l'ascension de ce titre culte.
Une extension plébiscitée
Depuis son lancement, Frostline s'est vendu à plus de 530 000 exemplaires sur toutes les plateformes
. Ce contenu additionnel a apporté des nouveautés majeures, dont une nouvelle carte, la région glaciale de Sakhal, donnant bien plus de défis aux joueurs avec un environnement plus hostile et renforçant l'immersion proposée.
Le jeu a également établi des records impressionnants ces derniers mois :
Les développeurs saluent le rôle des joueurs, dont les retours et l'enthousiasme continuent d'inspirer de nouvelles idées et innovations
- 938 000 joueurs actifs par semaine
- 693 000 joueurs actifs quotidiens
- Un pic de 79 000 joueurs simultanés sur Steam, surpassant ses performances antérieures, à l'occasion de la sortie de Frostline
. Les défis offerts par l'extension Frostline ont manifestement su captiver l'audience et renforcer l'engagement des survivants.Bohemia Interactive reste déterminé à soutenir DayZ tout au long de l'année 2025
. Des mises à jour et fonctionnalités excitantes sont déjà prévues, avec des annonces à venir prochainement. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, le titre est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez vous lancer sur DayZ
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