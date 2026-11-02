Le prochain jeu de Bend Studio (Days Gone) s'annonce extrêmement ambitieux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 novembre 2026 à 10h24
Sept ans après la sortie de Days Gone, le prochain projet de Bend Studio commence enfin à faire parler de lui. Si la révélation n'est pas attendue avant 2027, ce mystérieux jeu coopératif à la troisième personne tournerait définitivement le dos au modèle du jeu service pour le plus grand bonheur des joueurs PlayStation.
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Le prochain jeu de Bend Studio (Days Gone) s'annonce extrêmement ambitieux

Depuis la sortie de Days Gone en avril 2019, le silence régnait autour de Bend Studio. Alors que de nombreux joueurs espéraient secrètement retrouver Deacon St. John pour de nouvelles aventures motorisées, les hautes sphères de PlayStation avaient rapidement écarté l'idée d'une suite. Aujourd'hui, de nouvelles indiscrétions nous permettent de dessiner les contours du prochain grand projet du studio américain.

Une révélation tardive mais un développement très avancé

Selon des sources proches du studio souhaitant conserver l'anonymat (via MP1ST), le prochain titre de Bend Studio ne sera dévoilé que l'année prochaine. Cela exclu d'emblée une révélation lors des Game Awards, dans un gros mois. Toutefois, le projet serait « bien plus avancé dans son développement » que le public ne pourrait l'imaginer. L'objectif actuel serait même de proposer une sortie dès 2027, rejoignant ainsi d'autres projets majeurs de Sony prévus (ou supposément prévus) pour 2027, à l'image de God of War Laufey (le 16 février), du prochain titre de Media Molecule, voire d'Intergalactic: The Heretic Prophet.

Ce nouveau jeu, dont on ignore encore s'il s'agit d'une licence inédite, adoptera une vue à la troisième personne et intégrera une forte dimension coopérative. Cependant, la nouvelle la plus rassurante concerne son modèle économique.

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Le rejet salvateur du jeu service

Après l'annulation d'un précédent projet multijoueur connu sous le nom de code Mirror Pond, le studio a décidé de changer de cap. Le nouveau titre ne sera pas un jeu en tant que service. Cette décision s'inscrit dans un contexte particulier pour Sony, marqué par l'échec cuisant de Concord et les difficultés rencontrées par d'autres projets multijoueur de la firme. Les retours mitigés des tests sur les déclinaisons multijoueur d'autres grandes licences ont visiblement poussé l'éditeur à revoir sa stratégie globale.

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Bien entendu, le développement d'un jeu vidéo reste un processus fluctuant. Si la direction actuelle pointe vers une expérience coopérative traditionnelle, les plans peuvent toujours évoluer d'ici la sortie. Néanmoins, l'abandon des mécaniques de rétention abusives propres aux jeux services semble acté, offrant à Bend Studio l'opportunité de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, proposer une expérience d'action solide et immersive à la troisième personne.

Une officialisation devrait avoir lieu d'ici quelques mois, pour confirmer ou non ces rumeurs. Mais les papas de Days Gone semblent bien être de retour, même si le fait qu'il ne s'agisse pas d'une suite ne ravira pas tout le monde. 

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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