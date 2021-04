Days Gone partage quelques détails sur sa version PC

Add #DaysGone to your wishlists now!



Ultra-wide monitor support

Unlocked frame rate

Improved graphics

Full Achievement support

And more!



Steam: https://t.co/ifQ5Sc2MSq

Epic: https://t.co/eKQZq69U4u pic.twitter.com/2D8u4dvMXR — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) March 30, 2021

Il y a quelques jours, Days Gone partageait les configurations PC requises au vu de sa sortie sur la plateforme Steam prévue pour ce printemps. Sur Twitter,Dans sa publication, nous apprenons en effet que Days Gone supportera les écrans ultra-larges, une limitation de framerate débloquée afin que les joueurs dotés de machines puissantes ne soient pas bridés et, bien évidemment, des graphismes améliorés.De plus, d'après les indications disponibles sur la page Steam , les joueurs pourront profiter de plusieurs améliorations du champ de vision ainsi que d'un niveau de détails bien plus élevé que ce que nous avons connu avec la version PS4.Rendez-vous donc dans quelques semaines, tout au plus, pour découvrir le monde post-apocalyptique de Days Gone sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. De plus, si vous possédez une PS4 et que vous êtes détenteur d'un abonnement PlayStation Plus,