Les configurations PC de Days Gone

Configuration minimale

Système d'exploitatio n : Windows 10 64-bits

n : Windows 10 64-bits Processeur : Intel Core [email protected] ou AMD FX [email protected]

: Intel Core [email protected] ou AMD FX [email protected] Mémoire vive : 8 Go RAM

: 8 Go RAM Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ou AMD Radeon R9 290 (4 GB)

: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ou AMD Radeon R9 290 (4 GB) DirectX : Version 11

: Version 11 Stockage : 70 Go d''espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10 64-bits

Windows 10 64-bits Processeur : Intel Core [email protected] ou Ryzen 5 [email protected]

Intel Core [email protected] ou Ryzen 5 [email protected] Mémoire vive : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) ou AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) ou AMD Radeon RX 580 (8 GB) DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 70 Go d'espace disque disponible

À la surprise générale, Sony a annoncé que Days Gone allait voir le jour sur PC durant le printemps 2021 et que d'autres exclusivités Sony le suivront. Cela est notamment dû ai fait que les joueurs ont été particulièrement ravis d'accueillir Death Stranding et Horizon Zero Down en 2020 sur PC, encourageant la société à poursuivre dans cette voie.En attendant,, et permettent de savoir s'il tournera ou non sur nos machines.Une chose est sûre, celui-ci vous demandera pas mal de place, puisque 70 Go d'espace libre sont nécessaires. Il faudra également être équipé d'un bon processeur et d'une carte graphique assez récente, même dans la configuration la plus basse.Days Gone arrivera au printemps sur PC par l'intermédiaire de Steam . Vous pouvez d'ailleurs l'ajouter à votre liste de souhaits pour ne pas manquer sa sortie.