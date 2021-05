Days Gone : Heure de sortie et pré-téléchargement

Heure de sortie Days Gone PC

Instant Gaming vous le propose sur Steam pour la somme de 32,49 € au lieu de 49,99 €, soit 35 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Un peu plus de deux ans après son lancement réussi sur PlayStation 4,va donc briser son exclusivité et se rendre disponible sur PC. Cela s'inscrit dans le programme de Sony, qui a pour objectif qu'un maximum de joueurs puisse découvrir ses productions. Après Death Stranding et Horizon Zero: Dawn, c'est donc un autre titre qui arrive sur PC, par l'intermédiaire de Steam et l'Epic Games Store.Si vous faites partie des nombreux joueurs qui ont envie de découvrir l'aventure périlleuse de, protagoniste de, sachez une chose : il est d'ores et déjà possible de le pré-télécharger. Le titre pesant tout de même 70 Go, celles et ceux ayant une petite connexion devraient voir cette information d'un très bon œil. Cela permettra donc de pouvoir profiter du jeu dès son lancement, ou, dans le pire des cas, de gagner quelques précieuses heures.Concernant son heure de sortie, le rendez-vous est donné dans la nuit du 17 au 18 mai., soit dès le petit matin, que ce soit sur Steam ou l' Epic Games Store . Si vous souhaitez d'ailleurs vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenairePour rappel, dans, le joueur incarne le charismatique, qui, après avoir été séparé de sa femme dans un monde post-apocalyptique devient chasseur de primes et erre sur sa moto en cherchant une raison de vivre. L'exploration de lieux abandonnés, les affrontements contre des zombies ou d'autres clans font partie des activités qui ont envahi son quotidien. Si vous souhaitez de plus amples informations à propos de, nous vous renvoyons vers notre test , effectué sur la version PS4 à sa sortie.