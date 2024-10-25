Dave the Diver s'offre une collaboration avec 2 titres très appréciés

Une partie de Poker, un curieux champignon et la visite d'une star mondialement connue. Voici tout ce que vous attend dans la mise à jour du 24 octobre 2024 de Dave the Diver.
Régulièrement, Dave the Diver
bénéficie de mises à jour gratuites ajoutant du contenu inédit à l'histoire du célèbre plongeur. Si ces mises à jour permettent notamment de corriger des bugs, elles peuvent être l'occasion de collaborations aussi inattendues qu'amusantes. Par le passé, des licences comme Godzilla
et Dredge avaient ainsi été invitées dans l'univers coloré et pixellisé du titre. C'est à nouveau le cas avec la mise à jour du 24 octobre 2024, nommée « Dave and Friends ».
Celle-ci met à l'honneur deux jeux indépendants qui ont marqué les esprits et une compositrice renommée.
Balatro et Potion Craft dans le petit monde de Dave the Diver
Le premier jeu invité dans cette mise à jour gratuite est Balatro
. Le jeu de cartes aux 100 jokers qui avait conquis le monde en février 2024 plonge dans le Trou bleu dans une version retravaillée : Jimbo's Game. Dave pourra jouer contre certains habitants du village du peuple marin
, notamment Ramo déguisée en bouffon. Si vous sortez vainqueur de ces parties endiablées, vous pourrez obtenir en récompense un charme spécial qui renforce les capacités des armes. Mais il n'y a pas que dans les profondeurs que les autres jeux s'invitent.
Dave pourra voir arriver au restaurant un étrange personnage : l'ermite ramasseur de champignons. Sorti tout droit du jeu Potion Craft, il permettra à Dave d'utiliser un chaudron magique et de créer des boissons aux effets surprenants
. L'outil sera également très utile pour améliorer le piège à crabes en préparant de nouveaux appâts. Enfin, l'autrice, compositrice et interprète mxmtoon fera également un détour par le Bancho Sushi
. Il sera possible de tisser des liens avec elle, de lui servir des plats, mais également de profiter de petits concerts où elle jouera ses chansons.
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