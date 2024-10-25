Dave the Diver s'offre une collaboration avec 2 titres très appréciés

Dave the Diver version mobile dévoile sa date de sortie précise et ses DLC

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de pêche sous-marine et de sushis. Mintrocket vient de dévoiler la date de sortie officielle de Dave the Diver sur iOS et Android. Préparez-vous à replonger dans le Trou Bleu dès le mois prochain avec une version enrichie et optimisée.