Dauntless va bientôt fermer ses portes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 février 2025 à 10h22
Phoenix Labs a, récemment, annoncé que Dauntless ne sera prochainement plus jouable et a même précisé une date.
Dauntless va bientôt fermer ses portes
Le jeu de chasse et multijoueur de Phoenix Labs, Dauntless, fait actuellement parler de lui, mais pour une triste raison. Le studio de développement en charge du titre a annoncé que Dauntless va prochainement fermer ses portes.

Clap de fin pour Dauntless

Effectivement, via une publication sur la page Steam du soft et sur le compte Twitter/X du jeu, Phoenix Labs a indiqué que Dauntless ne sera plus jouable à partir du 30 mai 2025 (aux alentours de 8h45, en France), et ne recevra donc plus de nouvelles mises à jour ou nouveaux contenus. Le studio de développement déclare ceci : 
Dauntless fermera ses portes le 30 mai 2025. Dauntless ne recevra aucun contenu ou mise à jour supplémentaire. Le jeu ne sera plus jouable le 30 mai 2025.
Une nouvelle qui attristera certainement les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur expérience sur le jeu de chasse de Phoenix Labs, Dauntless. Or, cela était quelque peu prévisible étant donné que le titre compte peu de joueurs et de joueuses sur PC, selon les statistiques disponibles sur SteamCharts. Par ailleurs, en janvier de cette année 2025, nous apprenions que Phoenix Labs avait licencié « la majorité du studio ». Reste à savoir si ces licenciements affecteront également Fae Farm, le jeu de simulation de vie à la ferme de Phoenix Labs.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dauntless est disponible sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre, qui est free-to-play, ne sera plus jouable à partir du 30 mai prochain.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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