Cyberpunk 2077 sort une mise à jour surprise, la 2.21

Cyberpunk: Edgerunners 2 s'offre sa date de sortie et un trailer
Cyberpunk: Edgerunners 2 profite désormais d'une date et s'est même montré à travers une nouvelle vidéo.
Patch notes 2.21 Cyberpunk 2077
Mode photo
- Il est désormais possible d'ajouter Nibbles et Adam Smasher lorsque V est en l'air ou dans l'eau.
- Correction de l'option Expression du visage pour Adam Smasher.
- Correction d'un bug empêchant l'affichage du matériel cybernétique de torse lumineux d'Adam Smasher.
- Correction d'un bug à cause duquel, si l'apparence alternative de Johnny était activée, les deux options pour le faire apparaître (par défaut et alternative) faisaient apparaître son apparence alternative.
- Ajouter des personnages lorsque V est en l'air ou dans l'eau ne les fait plus s'écraser au sol.
- Les personnages sont désormais correctement sauvegardés dans les réglages prédéfinis.
- Les personnages ajoutés sont désormais visibles lorsqu'un arrière-plan est ajouté.
- La rotation et la position de V sont désormais correctement sauvegardées dans les réglages prédéfinis.
- Correction d'un bug à cause duquel déplacer le curseur Haut/Bas pour V ne modifiait pas sa position entre certaines valeurs.
- Les PNJ rendus invisibles en désactivant l'option PNJ environnants n'auront plus de collisions.
- Correction d'un bug à cause duquel charger un réglage prédéfini pouvait provoquer l'apparition de sources lumineuses supplémentaires même si l'option était désactivée, ou les faire apparaître dans des positions incorrectes.
- Correction d'un bug à cause duquel la caméra pouvait se coincer dans les murs après avoir activé l'option Toutes les collisions.
- Correction d'un bug à cause duquel les réglages de caméra ne s'appliquaient qu'après avoir chargé deux fois un réglage prédéfini sauvegardé.
- Activer un arrière-plan ne modifie plus la position de la caméra.
- La caméra pivote désormais correctement lorsqu'un arrière-plan est activé.
- Correction d'un bug à cause duquel les infobulles pour Bouger la caméra et Pivoter la caméra apparaissaient alors que la caméra ne pouvait pas être déplacée (par exemple, lors de l'utilisation de la caméra en vue subjective).
- Correction d'un bug qui empêchait de déplacer la caméra après avoir fait apparaître un personnage si l'option Modification de personnage était en surbrillance.
- Désactiver l'aberration chromatique dans les paramètres graphiques n'affecte plus la possibilité de l'ajuster.
- Correction d'un bug qui provoquait la disparition de certains éléments du décor après avoir désactivé l'option PNJ environnants.
- Correction d'un bug à cause duquel l'activation de l'option Tissu PhysX défigeait les véhicules du NCPD.
- La grille utilisant la règle des tiers s'adapte désormais correctement au format d'image sélectionné.
- Correction d'un bug qui rendait invisible l'image exposée dans un SmartFrame si V ne se trouvait pas face à elle au moment d'y accéder.
- Correction d'un bug qui pouvait provoquer un blocage du jeu en ouvrant simultanément le mode photo et la garde-robe ou la planque.
- Correction d'un bug qui rendait possible le fait d'accéder au mode photo avant qu'un fichier de sauvegarde soit complètement chargé, ce qui provoquait son ouverture sans l'IU et empêchait d'effectuer toute autre action.
- Correction d'autres bugs mineurs du mode photo liés à l'ajout de personnages, aux mouvements de caméra, aux commandes, etc.
- Correction de divers problèmes d'IU dans les menus du mode photo, des SmartFrames et de la galerie, dont des incohérences de curseurs, des erreurs de localisation, des effets sonores manquants, des comportements incorrects en cas d'interaction avec certaines fonctionnalités, etc.
Personnalisation de la couleur des véhicules
- Correction de plusieurs incohérences de texture et de couleur pour les véhicules ayant la technologie CrystalCoat activée.
- Correction d'un bug à cause duquel l'explication de l'icône Bombe de peinture n'apparaissait pas dans le message du didacticiel d'Autofixer après avoir terminé un contrat de véhicule.
- Correction de plusieurs problèmes d'IU mineurs dans les menus CrystalCoat et TwinTone.
Création de personnage
- Les paramètres du randomizer lors de la création de personnage sont désormais conservés après avoir progressé jusqu'à l'étape Personnaliser les attributs.
- Correction d'un bug à cause duquel l'option Couleur des piercings n'était pas disponible lors de la création de personnage après avoir activé les piercings si V n'en avait pas initialement.
- Correction d'autres problèmes mineurs liés à la création de personnage, dont des options d'apparence qui ne s'appliquaient pas correctement, des bugs de clipping, des incohérences de comportement de l'IU, des bugs de fonctionnalités après l'utilisation du randomizer, etc.
Divers
- Run This Town - Correction d'un bug à cause duquel, dans certains cas, il était impossible de désactiver l'empreinte d'Aguilar après avoir rencontré Bennett.
- Correction des cas où, lors de certaines quêtes, Johnny pouvait être dupliqué sur le siège passager alors qu'il était déjà présent dans la scène.
- Correction d'un bug à cause duquel Johnny n'apparaissait pas assez souvent comme passager.
- Ajout de plusieurs correctifs liés au comportement des PNJ et des véhicules pour divers événements mineurs dans Night City.
- Correction d'un bug qui rendait impossible l'interaction avec certains vendeurs.
- Correction d'un bug à cause duquel les doublages sur les chaînes d'information à la télévision pouvaient manquer ou ne pas être assez forts.
- Correction d'un bug à cause duquel la description de la Quadra Turbo-R 740 était utilisée pour la Quadra Turbo-R V-Tech au lieu de sa propre description unique.
- Correction d'un bug à cause duquel le message "Découvrez les nouveautés" pour le patch 2.2 manquait dans le menu principal.
Modifications spécifiques pour les consoles
- Correction d'un bug à cause duquel les captures d'écran prises sur Xbox avec le HDR10 activé apparaissaient vierges dans la galerie.
- Ajout d'un message dans la galerie pour avertir les joueurs lorsque l'accès aux captures d'écran est bloqué par les paramètres de confidentialité de la console sur Xbox.
- Les captures d'écran supprimées sur Xbox hors de l'IU de la galerie seront désormais correctement marquées dans la galerie et disparaîtront des emplacements occupés après la réouverture de celle-ci.
- Correction d'un bug à cause duquel le mode graphique sur Xbox Series S pouvait être défini sur Qualité au lieu de Performances par défaut.
Modifications spécifiques pour PC
- Ajout de la prise en charge du DLSS 4 avec génération multi-images pour les cartes graphiques GeForce RTX série 50, qui booste les IPS en utilisant l'I.A. pour générer jusqu'à trois images supplémentaires (disponible avec les cartes GeForce RTX série 50 le 30 janvier). Le DLSS 4 introduit également une génération d'images simples plus rapide avec utilisation réduite de la mémoire pour les cartes RTX série 50 et 40. De plus, vous pouvez désormais choisir entre le modèle CNN et le nouveau modèle Transformer pour la reconstruction de rayons DLSS, la Super Résolution DLSS et le DLAA sur toutes les cartes graphiques GeForce RTX à partir d'aujourd'hui. Le nouveau modèle Transformer améliore la stabilité, l'éclairage et les détails en mouvement.
- Correction des artefacts et des taches sur les écrans en jeu lorsque la reconstruction de rayons DLSS est utilisée.
- L'option Génération d'images dans les paramètres graphiques est désormais réinitialisée correctement lorsque le paramètre Échelle de résolution est désactivé.
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