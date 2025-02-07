PS Store : Obtenez des jeux indépendants à petit prix grâce à la promotion PlayStation Indies (jusqu'au 20 février 2025)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 février 2025 à 16h16
Le PlayStation Store s'est doté d'une nouvelle promotion PlayStation Indies, proposant de belles réductions sur des titres indépendants, et ce, jusqu'à la fin du mois de février 2025.
PS Store : Obtenez des jeux indépendants à petit prix grâce à la promotion PlayStation Indies (jusqu'au 20 février 2025)
Récemment, le PlayStation Store (ou PS Store) s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir PlayStation Indies. Grâce à cette nouvelle promotion, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 peuvent acheter des jeux indépendants, sortis récemment ou non, tout en bénéficiant de belles réductions. Remarquons que la promotion PlayStation Indies du PS Store est disponible jusqu'au 20 février 2025.

PS Store, la promotion PlayStation Indies (jusqu'au 20 février 2025)

Comme toujours, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la catégorie promotionnelle PlayStation Indies de ce mois de février 2025. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
  • Nine Sols (PS4 et PS5) → 23,19 € au lieu de 28,99 €.
  • Planet Coaster 2 (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Gang Beasts (PS4) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Slime Rancher 2 (PS5) → 19,79 € au lieu de 29,99 €.
  • Cult of the Lamb (PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.
  • Sifu (PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Another Crab's Treasure (PS5) → 19,79 € au lieu de 29,99 €.
  • Hollow Knight Edition Cœur-du-Vide (PS4) → 7,24 € au lieu de 14,49 €.
  • Sea of Stars (PS4 et PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €.
  • Brotato (PS4 et PS5) → 3,49 € au lieu de 4,99 €.
  • The Long Dark (PS4) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Graveyeard Keeper (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Jusant (PS5) → 13,74 € au lieu de 24,99 €.
  • Tunic (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Planet of Lana (PS4 et PS5) → 10,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Tchia (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Spirit of the North (PS4) → 4,24 € au lieu de 16,99 €.
  • Lake (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
  • SteamWorld Build (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Potion Permit (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
  • This War of Mine: Complete Edition (PS5) → 5,39 € au lieu de 26,99 €.
  • Tinykin (PS4 et PS5) → 6,24 € au lieu de 24,99 €.
  • Arise: A simple story (PS4) → 2,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Last Day of June (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
Miniature vidéo

Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût : 
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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