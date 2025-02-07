PS Store : Obtenez des jeux indépendants à petit prix grâce à la promotion PlayStation Indies (jusqu'au 20 février 2025)

Le PlayStation Store s'est doté d'une nouvelle promotion PlayStation Indies, proposant de belles réductions sur des titres indépendants, et ce, jusqu'à la fin du mois de février 2025.

PS Store, la promotion PlayStation Indies (jusqu'au 20 février 2025)

Nine Sols (PS4 et PS5) → 23,19 € au lieu de 28,99 €.

(PS4 et PS5) → 23,19 € au lieu de 28,99 €. Planet Coaster 2 (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €. Gang Beasts (PS4) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 7,99 € au lieu de 19,99 €. Slime Rancher 2 (PS5) → 19,79 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 19,79 € au lieu de 29,99 €. Cult of the Lamb (PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €. Sifu (PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €. Another Crab's Treasure (PS5) → 19,79 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 19,79 € au lieu de 29,99 €. Hollow Knight Edition Cœur-du-Vide (PS4) → 7,24 € au lieu de 14,49 €.

(PS4) → 7,24 € au lieu de 14,49 €. Sea of Stars (PS4 et PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €.

(PS4 et PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €. Brotato (PS4 et PS5) → 3,49 € au lieu de 4,99 €.

(PS4 et PS5) → 3,49 € au lieu de 4,99 €. The Long Dark (PS4) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 29,99 €. Graveyeard Keeper (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €. Jusant (PS5) → 13,74 € au lieu de 24,99 €.

(PS5) → 13,74 € au lieu de 24,99 €. Tunic (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €. Planet of Lana (PS4 et PS5) → 10,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 10,99 € au lieu de 19,99 €. Tchia (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €. Spirit of the North (PS4) → 4,24 € au lieu de 16,99 €.

(PS4) → 4,24 € au lieu de 16,99 €. Lake (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 19,99 €. SteamWorld Build (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €. Potion Permit (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €. This War of Mine: Complete Edition (PS5) → 5,39 € au lieu de 26,99 €.

(PS5) → 5,39 € au lieu de 26,99 €. Tinykin (PS4 et PS5) → 6,24 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 6,24 € au lieu de 24,99 €. Arise: A simple story (PS4) → 2,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 2,99 € au lieu de 19,99 €. Last Day of June (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Récemment,(ou. Grâce à cette nouvelle promotion, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 peuvent acheter des jeux indépendants, sortis récemment ou non, tout en bénéficiant de belles réductions. Remarquons queest disponible jusqu'au 20 février 2025.Comme toujours, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur ledepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :