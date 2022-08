Cult of the Lamb : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Cult of the Lamb ?

Histoire principale (complétion des donjons et boss final vaincu) → Entre 10 et 15 heures.

→ Entre 10 et 15 heures. Histoire principale, gestion et quelques quêtes secondaires → Entre 16 et 20 heures.

→ Entre 16 et 20 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 20 heures.

, le dernier jeu en date de Massive Monster et Devolver Digital, est arrivé sur la plupart des plateformes de jeu, au début du mois d'août 2022. Le soft invite les joueurs et les joueuses à incarner un jeune mouton, sauvé de la mort par une entière mystérieuse. Lui demandant en retour de bâtir et faire prospérer un nouveau culte en son nom, nous devons ainsi combattre différents boss, à retrouver dans des donjons, et construire des bâtiments divers.Depuis sa sortie officielle, beaucoup de joueurs se laissent tenter par l'aventure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent alorsRemarquons, avant tout, que chaque joueur a sa propre manière de jouer. De ce fait, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Pour autant, en fonction de sa propre expérience sur ledit titre et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée approximative.Dans le cas de, cela pourrait grandement dépendre du mode de difficulté choisi au début de l'aventure et des facilités/difficultés de chacun, puisque le soft dispose d'une dimension roguelite. De plus, le temps alloué à la partie gestion peut varier d'un joueur à un autre. Notons également que le studio de développement avait indiqué une durée de vie, avant la sortie du titre, comprise entre 12 à 15 heures.Néanmoins, ci-dessous, vous pourrez retrouver une estimation quant à, en fonction de vos objectifs (terminer l'histoire principale, quête principale combinée à de la gestion et la réalisation de plusieurs quêtes secondaires ou encore terminer totalement le jeu).Si vous êtes plongé dans l'aventure, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides pouvant vous aider à progresser.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.