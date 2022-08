Cult of the Lamb : MàJ 1.0.9 du 18 août, tous les détails

Mise à jour 1.0.9 de Cult of the Lamb Les adeptes récupéreront désormais les récoltes quand le joueur n'est pas à la base.

Les Prélats ne peuvent plus être tués en dehors de l'arène. Ce problème empêchait les joueurs d'atteindre et récupérer le Cœur d'Hérétique.

Ajouts de plusieurs éléments pour lutter contre la corruption des sauvegardes.

Les données sauvegardées corrompues ne bloqueront plus complètement les joueurs d'accéder au jeu.

Le jeu se mettra automatiquement en pause après 10 minutes d'inactivité.

Correction quant à un problème lié au chiffre 29.

Si un joueur meurt après avoir tué un Prélat et avant de récupérer le Cœur d'Hérétique, il est désormais possible de rejouer l'affrontement pour récupérer le Cœur.

Correction d'un problème quant à un chargement infini, pouvant apparaître lorsque le bouton retour était spammé pendant un déplacement vers une autre zone du monde.

Cult of the Lamb, développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, est sorti au début du mois d'août 2022 et est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. Depuis la sortie officielle du soft, les développeurs de chez Massive Monster travaillent à la correction de problèmes rencontrés par les joueurs et joueuses. D'ailleurs, ils viennent tout juste de déployerComme vous pourrez vous en rendre compte grâce audisponible ci-dessous, cette nouvelle mise à jour de Cult of the Lamb est essentiellement corrective.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider.