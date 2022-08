Cult of the Lamb : MàJ 1.0.6 du 15 août, tous les détails

Mise à jour 1.0.6 de Cult of the Lamb Réduction de la taille des fichiers de sauvegarde.

Correction quant à la disparition potentielle d'adeptes.

Correction quant à la disparition potentielle de structures.

Rapport de bugs étendu et stabilisé.

Corrections quant à des intégrations Twitch.

Changements divers aidant à prévenir l'audio manquant.

Changements divers aidant à prévenir les problèmes d'écran noir.

Ajout d'une arme aux étages des mini-boss et boss.

Depuis la sortie officielle de, à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, les développeurs de chez Massive Monster travaillent régulièrement sur le titre afin de corriger certains problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses. Ainsi, le studio vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour mineure pour Cult of the Lamb. Il s'agit de laqui est désormais disponible en téléchargement. Comme vous pourrez vous en rendre compte, celle-ci apporte principalement des correctifs.Vous pouvez découvrir, de la mise à jour 1.0.6 de Cult of the Lamb, dans ce qui suit.Pour rappel, Cult of the Lamb est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre vous invite à incarner un jeune agneau, sauvé de la mort par une entité mystérieuse. En retour, celle-ci vous demande alors de bâtir et faire prospérer une communauté en son nom. Pour cela, il faudra affronter de nombreux ennemis, dont les Prélats, dans plusieurs donjons ainsi que gérer ses adeptes et son culte.