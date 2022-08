Cult of the Lamb : MàJ 1.0.10 du 19 août, tous les détails

Mise à jour 1.0.10 de Cult of the Lamb Correction d'un problème lié à l'araignée marchande (Arachné) qui ne donnait pas de carte de tarot.

Correction d'un problème lié à l'araignée marchande (Arachné) qui ne proposait pas d'adepte à la vente dans un donjon, lorsque les joueurs en avaient acheté un à la base.

Correction d'un problème lié aux armes, qui apparaissait lorsqu'elles étaient toutes débloquées.

Correction d'un problème lié à l'HUD.

Les adeptes quitteront désormais correctement la base, en cas d'échec de la quête « Crisis of Faith ».

Les adeptes qui sont épuisés resteront désormais au lit, jusqu'à ce que la jauge de fatigue soit nulle.

Mise à jour des crédits du jeu.

Correction d'un problème lié à la musique qui s'arrêtait lorsque le joueur était dans le menu d'améliorations et rituels.

Mise à jour quant aux ingrédients.

Depuis la sortie officielle de, les développeurs de chez Massive Monster ne cessent de travailler sur le soft afin de déployer des mises à jour, apportant des correctifs et améliorant ainsi l'expérience de jeu. À ce sujet, le soft vient tout juste d'accueillir un nouveau patch. Il s'agit de la mise à jour mineure 1.0.10 qui corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses. Découvrez, ci-dessous, le patch notes complet et en français.Pour rappel, Cult of the Lamb est disponible sur PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. Plusieurs guides , qui pourraient vous aider durant votre aventure, sont disponibles dans nos colonnes.