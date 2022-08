Cult of the Lamb : Liste de toutes les cartes de tarot

Les cartes de tarot sur Cult of the Lamb

La liste complète des cartes de tarot et leur bonus

Le Cœur I Octroie un demi cœur rouge supplémentaire.

Le Cœur II Octroie un cœur rouge supplémentaire.

Le Cœur III Octroie deux cœurs rouges supplémentaires.

La Plainte de la lune Augmente les dégâts infligés de 30 % durant la nuit.

L'Atout de la nature Permet de récolter des ressources supplémentaires.

Les Amants I Donne 1 cœur bleu.

Les Amants II Donne 2 cœurs bleus.

Le Soleil Augmente les dégâts infligés de 20 % en journée.

L'Œil sévère 10 % de chances d'infliger un coup critique.

Le Télescope Révèle la carte.

Les Pattes furieuses Tire un projectile lorsque vous utilisez une arme. Recharge : 10 s.

La Mort brûlante Les cadavres des adversaires explosent et blessent les autres ennemis.

Le Cœur corrompu Attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts.

L'Araignée Inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez.

La Puissance céleste Vitesse d'attaque multipliée par 1,25.

La Maîtrise de l'art Multiplie les dégâts de l'arme par 1,2.

Le Chariot Multiplie la vitesse de déplacement par 1,25.

La Moisson de ferveur Permet de gagner 2x plus de ferveur en tuant un ennemi.

Le Vol d'âme 10 % de chances de recevoir des soins à la mort d'un ennemi.

L'Écu de la Foi 10 % de chances de bloquer les dégâts reçus.

La Bombe Dépose une bombe explosive après une roulade. Recharge : 10 s.

Le Coup d'ichor Répand de l'ichor lorsque vous subissez des dégâts.

La Traînée d'ichor Répand de l'ichor sur votre passage lorsque vous effectuez une roulade. Recharge : 10 s.

Le Mithridatisme Confère une immunité au poison.

La Roue de feu Inflige des dégâts aux ennemis que vous touchez pendant une roulade.

La Malédiction divine Les maléfices consomment 25 % moins de ferveur.

La Force intérieure Remplit progressivement la jauge de ferveur. Recharge : 2,5 s.

La Force extérieure Octroie 5 de ferveur lorsque vous subissez des dégâts.

Le Sort de Neptune Donne une chance de recevoir un poisson lorsque vous tuez un ennemi.

La Faveur de fortune Double les soins reçus.

La Porte de la mort Lorsqu'il ne vous reste plus qu'un demi cœur rouge, tous les ennemis reçoivent 2 dégâts.

Le Pacte Permet de revenir à la vie avec un cœur rouge.

La Patte de lapin Augmente vos chances de trouver des coffres intéressants.

L'Ambroisie Multiplie les dégâts des maléfices par 1,25.

Le Cadeau des enfers 10 % de chances de gagner un cœur bleu en tuant un ennemi.

Le Foyer de ferveur Remplit votre jauge de ferveur lorsque vous entrez dans une nouvelle zone.

Comment débloquer de nouvelles cartes de tarot ?

Rendez-visite aux marchands, disponibles dans les différentes zones du monde, et achetez les cartes de tarot en vente. Par exemple : ceux au Chemin du Pèlerin ou encore à la Caverne de Midas.



Réalisez les quêtes données par les PNJ. Vous pourrez alors obtenir des cartes, en fonction des quêtes données et accomplies.



Achetez des adeptes auprès d'Arachné, dans le donjon Antre de soie. Il vous faudra en acheter 5 au total pour qu'Arachné vous donne la carte Le Foyer de Ferveur.



N'oubliez pas d'acheter les cartes que les PNJ, disponibles dans les donjons, proposent à la vente.

Effectuer des rituels. Par exemple : le Rituel Nuptial vous permet de débloquer des cartes de tarot.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses devront débloquer de nombreusesafin d'obtenir divers bonus actifs/passifs pour l'exploration des donjons et affrontements. À l'heure actuelle, il est possible d'en obtenir 36 au total. D'ailleurs, ci-dessous, vous pouvez découvriretsurSans plus tarder, voici la liste complète de toutes, ainsi que leur caractéristique (bonus), actuellement disponibles surBien que le tirage des cartes de tarot, effectué par Clauneck dans les donjons, soit dû au hasard, nous vous conseillons fortement de souvent sélectionner celles vous accordant de la santé (cœur rouge, cœur bleu, cœur corrompu) ou buffant les soins reçus, si vous en avez la possibilité. Par ailleurs, les cartes permettant d'augmenter les statistiques (dégâts, déplacement, ferveur...) sont aussi très intéressantes. Finalement, dans la même idée, toutes celles infligeant des dommages supplémentaires (explosion, poison, etc.) peuvent s'avérer grandement utiles. Les cartes intitulées « Le Pacte » et « Le Foyer de Ferveur » font partie des meilleures, selon nous.Afin de débloquer, sur, les joueurs et les joueuses devront progresser dans l'aventure, tout en effectuant certaines actions. Ainsi, voici plusieurs façons d'obtenir de nouvelles cartes de tarot sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital. Notez que cette liste ne se veut pas exhaustive.Rassurez-vous, vous devriez, naturellement, débloquer la plupart, et ce seulement en progressant dans l'histoire principale de. Remarquons que vous pouvez voir votre collection de cartes de tarot via le pupitre positionné près de Clauneck dans les donjons ou bien à côté des marchands.Rappelons que, développé par Massive Monster et édité par Devolver, est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider durant votre aventure.