Cult of the Lamb : Les pelisses, caractéristiques, détails et conseils

Les pelisses sur Cult of the Lamb

Comment débloquer de nouvelles pelisses sur Cult of the Lamb ?

Caractéristiques de toutes les pelisses

Pelisse dorée Vous infligez plus de dégâts pour chaque ennemi tué. Effet réinitialisé lorsqu'un ennemi vous attaque. Vous subissez 2x plus de dégâts.

Pelisse magique Les maléfices infligent 2x plus de dégâts pour 2x moins de ferveur, mais les dégâts de vos armes et votre vie sont divisés par 2.

Pelisse corrompue Octroie un cœur corrompu à chaque carte de tarot tirée, mais vous perdrez 100 % de vos nouveaux objets si vous mourrez.

Pelisse du destin Tire quatre cartes de tarot au début du donjon, mais aucune carte ne pourra plus être tirée ensuite.

Pelisse de l'âme Tous les cœurs sont remplacés par 1,5x la quantité de cœurs bleus.





Classement des meilleures pelisses et quelques conseils

Pelisse dorée : Perdre deux fois plus de santé est très contraignant, malgré le buff des dégâts. Essayez de contrebalancer cette perte importante de cœurs en choisissant des cartes de tarot vous permettant d'en regagner, si vous en avez l'opportunité.

Pelisse magique : Convient davantage aux joueurs et aux joueuses préférant utiliser les maléfices plutôt que les armes. Dès lors, essayez de booster vos gains en ferveur grâce aux cartes de tarot, pour recharger plus rapidement vos maléfices.

Pelisse corrompue : Préférez utiliser cette pelisse lorsque vous retournez dans les donjons déjà terminés. Utiliser cette pelisse lorsque vous découvrez un nouveau donjon n'est pas forcément un bon choix. En effet, au cours d'une première run dans un donjon, vous découvrirez de nouvelles ressources pour votre culte. Les perdre serait dommage.

Pelisse du destin : Débloquez et utilisez plutôt cette pelisse quand vous avez des cartes de tarot suffisamment intéressantes et pouvant s'adapter à votre façon de jouer. Le hasard jouant grandement, il est difficile d'anticiper sa run avec cette pelisse.

Pelisse de l'âme : S'adresse à tous les joueurs. Peut être intéressant surtout si vous tombez sur des cartes de tarot augmentant la quantité de cœurs bleus.

Sur, développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, les pelisses sont des vêtements qui peuvent être débloqués et portés par l'Agneau. Ces équipements permettent alors de bénéficier de bonus. Ci-dessous, vous pourrez trouver de nombreuses informations concernant les pelisses, sur, notamment comment les débloquer, leurs caractéristiques, etc.Pour débloquer de nouvelles pelisses sur, les joueurs et les joueuses devront récupérer un item bien particulier, soit un « Talisman sacré ». Cet objet se compose de 4 éclats au total. Les éclats de Talisman sacré peuvent être obtenus en réalisant des quêtes pour certains PNJ.Une fois que vous avez rassemblé tous les éclats, formant donc un Talisman sacré au complet, pénétrez dans le Temple pour acheter une nouvelle pelisse. Pour cela, il vous suffit d'interagir avec l'Autel du Temple et sélectionner « Couronne », puis choisir l'équipement désiré.Sur, les joueurs et les joueuses peuvent actuellement débloquer 5 pelisses différentes pour leur personnage. Chacune d'entre elles propose des caractéristiques bien spécifiques, offrant des bonus et des malus. Mais, sans plus tarder, découvrez une présentation des pelisses disponibles sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital, ci-dessous.Comme vous pouvez le voir ci-dessus, chaque pelisse propose un bonus plus ou moins intéressant. Malheureusement, certains malus sont assez contraignants et peuvent grandement jouer sur le bon déroulement d'une run. Ainsi, il semble préférable de sélectionner une pelisse en fonction de vos objectifs, mais aussi de votre gameplay. Essayez également de contrebalancer le malus avec les cartes de tarot, par exemple. À ce sujet, voici quelques conseils :De notre côté, si nous devions choisir 3 pelisses parmi la sélection actuellement disponible sur, nous opterions et nous avons préféré jouer avec celles-ci :Notez que ce classement est donné à titre indicatif et est basé essentiellement sur notre façon de jouer ainsi que notre progression sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital. Par ailleurs, il s'appuie sur la méta' actuelle deet pourrait donc être amené à changer en fonction des ajouts et modifications apportés via de prochaines mises à jour.Pour rappel,est à retrouver sur consoles Playstation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch.