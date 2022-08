Cult of the Lamb : La liste complète des trophées et des succès

Liste des trophées et succès de Cult of the Lamb

Premier adepte : Le premier membre du Culte de l'Agneau !

: Le premier membre du Culte de l'Agneau ! Mort aux hérétiques : Vaincre le premier mini-boss.

: Vaincre le premier mini-boss. Parole d'évangile : Le monde soit savoir.

: Le monde soit savoir. Formation du troupeau : Avoir 5 adeptes.

: Avoir 5 adeptes. Un pacte avec le diable : Ce pacte ne peut être défait.

: Ce pacte ne peut être défait. Rites ancestraux : Un nouveau monde vous attend.

: Un nouveau monde vous attend. Jeu de hasard : Gagner une partie d'Osselets.

: Gagner une partie d'Osselets. Ne pas voir le Mal : Vaincre Leshy.

: Vaincre Leshy. Première mort : Le salut attend cette âme déchue.

: Le salut attend cette âme déchue. Petit troupeau : Avoir 10 adeptes.

: Avoir 10 adeptes. Bête sacrificielle : Sacrifier un adepte.

: Sacrifier un adepte. Porte-lumière : Rallumer le Phare.

: Rallumer le Phare. Transformation : Débloquer une nouvelle pelisse.

: Débloquer une nouvelle pelisse. Ne pas dire le Mal : Vaincre Heket.

: Vaincre Heket. Dévotion : Culte amélioré au maximum.

: Culte amélioré au maximum. Gospel : Débloquer toutes les améliorations des sermons.

: Débloquer toutes les améliorations des sermons. Cannibalisme : Cuisiner un plat de chair d'adepte.

: Cuisiner un plat de chair d'adepte. Maléfices du troupeau : Débloquer tous les maléfices.

: Débloquer tous les maléfices. Un Agneau sachant pêcher : Pêcher chaque poisson une fois.

: Pêcher chaque poisson une fois. Armes du troupeau : Débloquer toutes les armes.

: Débloquer toutes les armes. Richesse démoniaque : Avoir 666 pièces d'or.

: Avoir 666 pièces d'or. Confidences : Écouter une confession.

: Écouter une confession. Ne pas entendre le Mal : Vaincre Kallamar.

: Vaincre Kallamar. Grand troupeau : Avoir 20 adeptes.

: Avoir 20 adeptes. Croisades spirituelles : Découvrir les cinq zones.

: Découvrir les cinq zones. Ordre : Vaincre Leshy sans subir de dégâts.

: Vaincre Leshy sans subir de dégâts. Ne pas penser le Mal : Vaincre Shamura.

: Vaincre Shamura. Ne pas faire le Mal : Vaincre Celui qui attend.

: Vaincre Celui qui attend. Bonne fortune : Battre tous les adversaires aux Osselets.

: Battre tous les adversaires aux Osselets. Satisfaction : Vaincre Heket sans subir de dégâts.

: Vaincre Heket sans subir de dégâts. Pillage d'âmes : Sacrifier 10 adeptes.

: Sacrifier 10 adeptes. Remède : Vaincre Kallamar sans subir de dégâts.

: Vaincre Kallamar sans subir de dégâts. Paix : Vaincre Shamura sans subir de dégâts.

: Vaincre Shamura sans subir de dégâts. Adaptation : Débloquer toutes les pelisses.

: Débloquer toutes les pelisses. Troupeau au complet : Débloquer toutes les apparences d'adepte.

: Débloquer toutes les apparences d'adepte. Collection complète : Débloquer toutes les cartes de tarot.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le nouveau jeu de Massive Monster et Devolver Digital,, est désormais disponible sur la plupart des plateformes, soient sur consoles PlayStation et Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. D'ailleurs, le titre propose aux joueurs et aux joueuses de débloquer plusieurs. La liste complète étant connue, vous pouvez la découvrir ci-dessous.Afin d'obtenir le 100 % ou le Platine de Cult of the Lamb, dit « Divinité », les joueurs devront, bien entendu, obtenir les trophées et succès liés au jeu. Ce qui nécessite d'effectuer des actions bien spécifiques. Nous vous expliquons tout cela grâce aux intitulés desdits trophées/succès, ci-dessous.Pour rappel, Cult of the Lamb est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC (Steam) et Nintendo Switch.