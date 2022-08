Cult of the Lamb : Est-il possible de rejouer les boss et donjons ?

Refaire les donjons et boss sur Cult of the Lamb

Disposant de mécaniques de type roguelite et de gestion,offre une certaine rejouabilité. Ainsi, les joueurs et les joueuses ayant terminé l'histoire principale du soft, développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, peuvent continuer leur aventure en gérant leur communauté ou en se rendant, de nouveau, dans les différents donjons. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent alors s', surSachez qu'à tout moment, sur, vous pouvez retourner dans un donjon déjà arpenté et terminé. En effet, les portes des donjons restent ouvertes. Ce qui vous permet, par exemple, d'aller collecter différentes ressources, si besoin. Notons, tout de même, qu'après avoir terminé un donjon une première fois, les ennemis se voudront plus forts lors de votre prochaine visite.Dans la même idée, sur, il est tout à fait possible d'affronter, à nouveau, les boss déjà vaincus. D'ailleurs, cela vous sera demandé pour une quête. Pour être téléporté à la salle de l'affrontement final, il vous faudra effectuer une action bien particulière. Cherchez une statue en pierre représentant le boss du donjon dans lequel vous êtes (comme sur la première image ci-dessous). De notre côté, nous avons toujours trouvé ces monuments dans les salles représentées par une épée, et très souvent, vers la fin de notre parcours. Si vous êtes devant ladite statue, arrêtez-vous un instant.Tout d'abord, récupérez la dévolution puis cassez ce monument à l'aide de votre arme. Dès lors, vous devriez voir unse former au sol (image ci-dessous). En entrant dans ce puits, vous serez directement amené à la dernière salle du donjon, soit celle de l'affrontement contre le Prélat de la zone. Il ne vous reste plus qu'à mener ce combat et à en ressortir vainqueur. Si tel est le cas, vous récupérez de nouvelles et nombreuses récompenses, telles que des apparences pour vos fidèles, des pièces et bien d'autres éléments.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous débutez votre aventure sur le titre, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider.