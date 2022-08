Cult of the Lamb : Dévotion, comment en gagner plus ?

Comment gagner plus de dévotion sur Cult of the Lamb ?

Quelques astuces et conseils

Demandez à un maximum de fidèles de prier. Ne négligez pas pour autant les autres postes de travail.



Videz régulièrement la jauge de dévotion de l'Autel. Si vous ne le faites pas et que la jauge est pleine, les adeptes arrêteront de prier.



Augmentez le niveau de fidélité de vos adeptes. Pour cela, vous pouvez interagir avec eux et utiliser les actions Bénir ou Inspirer. N'oubliez pas d'effectuer un sermon par jour, tous les jours. Vous pouvez également leur offrir des cadeaux et réaliser leurs quêtes. De plus, il est possible de débloquer le Confessionnal ou le Rituel de l'ascension.



De façon générale, veillez à ce que vos jauges de faim, d'insalubrité et de foi restent dans le vert. Cela permet de rendre heureux vos adeptes. Dans ce sens, vous pourriez également construire des décorations.



Offrez un talisman augmentant le gain de dévotion à vos adeptes alloués à la prière. Ainsi, vous pourriez augmenter vos gains assez facilement.



Débloquez les améliorations Culte II, Culte III et Culte IV, en priorité, quand vous le pouvez. C'est ainsi que vous pourrez augmenter le nombre de fidèles pouvant prier.



Obtenez et construisez la structure Tabernacle, ainsi que ses améliorations. Une fois que vous l'avez, placez l'élément aux endroits où vos adeptes travaillent, notamment ceux au poste de fermier, à la mine ou au poste de bûcheron, par exemple. Cela vous permettra de récupérer de la dévotion ainsi que des ressources, par la même occasion.



Débloquez le Pack Purificateur et ses améliorations de rang II et III. En alimentant le feu purificateur (grâce à du bois ou de l'herbe) de l'Autel et des Tabernacles, vous pourrez augmenter de façon significative vos gains en dévotion.



Améliorez les habitats des adeptes en faisant construire des Abris agréables. Pendant leur sommeil, les adeptes fourniront de la dévotion que vous pourrez récupérer.



Placez plusieurs Zélateurs autour de votre Autel et des adeptes qui prient. N'oubliez pas d'alimenter ces Zélateurs avec des lingots d'or, le plus régulièrement possible.



Faites construire des Totems de dévotion autour de vos parcelles agricoles. Les adeptes travaillant à la ferme généreront ainsi de la dévotion.



Au besoin, boostez vos gains en dévotion en effectuant des rituels bien précis. Grâce au Rituel de l'effort, les adeptes travaillent sans relâche pendant 2 jours, sans se fatiguer et se reposer. Le Rituel de l'éveil permet quant à lui d'augmenter la vitesse de génération de la dévotion, et ce pendant 3 jours. Via le Rituel Garde de la Foi, vous nommerez un adepte chargé de surveiller le culte et d'augmenter la fidélité des adeptes.



N'oubliez pas de récolter la dévotion générée et disponible : sur les statues des Prélats dans les donjons, au Phare du Chemin des Pèlerins ou encore près de la maison de Ratau à la Cabane Solitaire.

