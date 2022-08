Cult of the Lamb : Construire des bâtiments et modifier leur emplacement

Cult of the Lamb, construire et modifier les bâtiments

Construire de nouveaux bâtiments

Changer l'emplacement des structures déjà construites

Sipropose plusieurs donjons à explorer et de nombreux ennemis à vaincre, le titre de Massive Monster et Devolver Digital demande également aux joueurs et aux joueuses de gérer leur culte et faire prospérer leur communauté. Pour cela, il faudra. À ce sujet, sachez qu'il est tout à fait possible de, et ce à tout moment. Nous vous indiquons, dans ce qui suit, la marche à suivre.Comme vous le savez probablement déjà, pour débloquer de nouveaux bâtiments, sur, il est impératif de posséder de l'inspiration divine. Cette ressource est obtenue grâce à la dévotion générée par vos adeptes, que vous pouvez collecter, une fois la jauge remplie, en interagissant avec l'Autel. D'ailleurs, grâce à cette infrastructure, vous pourrez voir et, soient de nouvelles structures, pour votre communauté.Une fois que vous avez débloqué un nouveau bâtiment et si vous désirez le faire bâtir, il vous suffit de vous diriger vers le poste de construction. En interagissant avec ledit poste, vous ouvrirez un menu. Vous pourrez y voir toutes les structures débloquées et disponibles. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à choisir, à condition d'avoir les ressources demandées.Il se peut que durant vos premières heures de jeu, vous ayez positionné un bâtiment à un emplacement qui ne vous convient plus. Rassurez-vous, vous pouvez modifier les structures déjà construites. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur la touche affiliée à l'action « Modifier les constructions », depuis le menu du poste de construction. Par exemple, de notre côté, nous jouons à Cult of the Lamb avec une Dualshock 4. De ce fait, la touche correspondante est Carré.Si vous souhaitez, il ne vous reste plus qu'à la sélectionner et à la déplacer à l'endroit de votre choix. Remarquons que vous pouvez effectuer cette action à tout moment et autant de fois que vous le désirez.Pour rappel,est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch.