Cult of the Lamb : Conseils pour les premières heures de jeu

Astuces et conseils pour les premières heures de jeu sur Cult of the Lamb

Des conseils pour les donjons

Prenez le temps de vous familiariser avec les armes, maléfices et cartes de tarot. N'hésitez pas à bien lire les descriptions de ces équipements lorsque vous les trouvez et à les essayer dans différentes zones et à travers plusieurs runs.

Analysez les attaques des mobs. En prenant le temps d'analyser les patterns des ennemis, vous serez plus à même de vous défendre et déceler les bonnes fenêtres d'attaque. Cela pourra également vous aider lors de votre affrontement contre le Prélat (boss) dudit donjon.

Explorez les moindres recoins de la zone du donjon dans laquelle vous êtes. Sur la carte, affichée en haut à droite de votre écran, vous pourrez voir les zones non explorées, représentées par un « ? ». Il est important de toutes les explorer, car vous pourriez obtenir de nouvelles armes, maléfices ou bien cartes de tarot via les PNJ, qui pourraient vous être d'une grande utilité pour la suite de votre run.

N'hésitez pas à casser les décorations (roches, herbes, fleurs, etc.) et ainsi collecter un maximum de ressources. Vous pourrez ainsi récupérer des éléments importants pour faire prospérer votre culte.

Visualisez/anticipez votre parcours dans le donjon et faites en fonction de vos besoins.

La carte disponible dans les donjons a un design assez similaire à celle de Slay the Spire ou Curse of the Dead Gods, par exemple. Certaines fois, vous aurez un aperçu des différentes zones et le type d'épreuve proposé. Façonnez votre parcours selon vos envies et besoins.



Des conseils pour la gestion du culte

Construisez en priorité des bâtiments utilitaires et faites travailler vos adeptes. Ainsi, nous vous conseillons de débloquer et bâtir au plus vite les infrastructures suivantes : Mine. Poste de bûcheron. Poste de Fermier et plusieurs parcelles agricoles.

Améliorez, dès que possible, votre Autel. Via les améliorations nommées « Culte ».

Assurez-vous d'avoir assez de sacs de couchage/abris pour vos fidèles.

Affiliez un maximum d'adeptes à la prière pour collecter au plus vite de l'inspiration divine.

Faites constamment attention à la jauge d'insalubrité de votre communauté. Faites régulièrement un tour de la zone afin de nettoyer les excréments et vomis des adeptes. Ainsi, ces derniers ne tomberont pas malades. Par la suite, vous pourrez débloquer le Poste de nettoyage, ce qui vous permettra de déléguer ces tâches.

N'oubliez pas d'effectuer des sermons tous les jours et de bénir vos adeptes régulièrement.

Préparez un maximum de repas, à chaque fois que vous le pouvez.

Prenez le temps de lire les descriptions des bâtiments que vous pouvez débloquer, via l'Autel, grâce à l'inspiration divine.

Faites attention aux statistiques (buff et debuff) des nouvelles recrues.

Réalisez les quêtes des adeptes pour récupérer des pierres de commandement.

Les pierres de commandement permettent de débloquer des doctrines.



Mélangeant des mécaniques de jeu de type roguelite et de gestion,propose un gameplay varié et assez complet. D'ailleurs, le titre de Massive Monster et Devolver Digital vous demande de parcourir des donjons et affronter de nombreux ennemis, mais aussi de gérer votre culte et faire prospérer votre communauté. À ce sujet, ci-dessous, vous pouvez retrouverNotez que ces deux listes de conseils et astuces ne se veulent pas exhaustives et ne sont là que pour vous aider à débuter sur Cult of the Lamb.Au début de votre aventure sur, vous découvrirez plusieurs mécaniques de gameplay assez variées. Ainsi, dans les premières heures de jeu, vous plongerez rapidement dans les donjons et devrez alors affronter de nombreux ennemis. À ce sujet, découvrez quelques conseils qui pourraient vous aider lors de vos sessions dans les premiers donjons :vous invite à gérer votre culte et faire prospérer votre communauté. De ce fait, vous devrez mener à bien certaines actions, et ce tout au long de votre aventure. Retrouvez ci-dessous plusieurs conseils concernant la partie gestion de, notamment pour vos premières heures sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital :Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.