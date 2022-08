Cult of the Lamb : Comment être accompagné par des adeptes dans les donjons ?

Être aidé par des adeptes dans les donjons sur Cult of the Lamb

Comment faire ?

Les bonus des adeptes, pour les donjons

Attaque au corps-à-corps l'ennemi le plus proche.

S'envole pour aller chercher des cœurs rouges.

Cible un ennemi aléatoire et explose à côté de lui.

Vous octroie un demi-cœur spirituel au début du donjon.

Récupère automatiquement la ferveur.

Tire un projectile vers l'ennemi le plus proche.

Sur, les joueurs et les joueuses devront parcourir plusieurs donjons et affronter les 4 Prélats. Le soft propose une difficulté progressive. Ainsi, les derniers boss peuvent être assez difficiles à battre. Heureusement, il est possible d'être aidé par des adeptes, se transformant des démons et pouvant vous accompagner dans ces différents donjons. Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment faire et quels sont les bonus accordés par ces derniers.Sur, il est tout à fait possible d'. En vous accompagnant dans ces zones, vos fidèles pourront ainsi vous aider, et ce de plusieurs manières. Pour cela, il vous faudra avoir débloqué une structure bien particulière, via l'Autel, soit : Cercle d'invocation démoniaque. La description du premier niveau de ce bâtiment est la suivante : « L'esprit d'un démon possède le corps d'un adepte et lui permet de vous accompagner dans un donjon ».Comme vous l'aurez sans doute deviné, par la suite, vous aurez la possibilité de débloquer deux autres niveaux pour le Cercle d'invocation démoniaque. Le troisième, disponible dans le dernier rang d'améliorations de l'Autel, « permet d'invoquer trois démons en même temps ». Ce qui n'est pas négligeable, vous en conviendrez très probablement.Ainsi, si vous souhaitez être accompagné par un adepte dans les donjons, débloquez rapidement le Cercle d'invocation démoniaque et construisez-le. En interagissant avec la structure, une fenêtre s'ouvrira et vous proposera de choisir l'adepte que vous voulez transformer en démon, afin qu'il vous accompagne dans un donjon. Remarquons quevarient d'un adepte à un autre. À ce sujet, voici une liste non exhaustive des bonus accordés par ces derniers :De ce fait, il ne vous reste plus qu'à choisir l'adepte ou les adeptes que vous voulez transformer en des démons, en fonction de vos besoins et de votre manière de jouer. De notre côté, en fin de jeu, nous avons préféré jouer la sécurité en étant accompagné d'un fidèle/démon allant chercher des cœurs rouges, à intervalles réguliers. Notons, finalement, qu'après avoir parcouru le donjon, le démon redeviendra un adepte. Celui-ci aura alors besoin de beaucoup de repos.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.