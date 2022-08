Cult of the Lamb : Comment épouser un adepte ?

Épouser un adepte sur Cult of the Lamb

Débloquer et procéder au rituel nuptial

, développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, est arrivé au début du mois d'août sur la plupart des plateformes de jeu. Le titre invite les joueurs et les joueuses à parcourir plusieurs donjons, affronter de nombreux ennemis et gérer leur culte. À ce sujet, sachez que. Si vous ne savez pas comment faire, voici la marche à suivre.Afin d'épouser un adepte, sur, il convient de débloquer un rituel bien particulier. En effet, il vous faut avoir le. Celui-ci peut être obtenu en effectuant des sermons, dans le Temple, et plus particulièrement en atteignant le niveau 2 de la doctrine « Maintien de l'ordre ». Ce qui pourrait vous prendre un peu de temps.Ce n'est qu'en atteignant le deuxième niveau de ladite doctrine que vous aurez la possibilité de choisirparmi la sélection proposée, dont la description en jeu est la suivante : « débloque le rituel permettant d'épouser l'un de vos adeptes et de gagner +30 de foi ».Une fois que vous l'avez débloqué, vous pouvez procéder àen vous rendant dans l'onglet « Rituels », après avoir interagi avec l'Autel du Temple. L'effectuer vous coûtera 37 os (une ressource qui se trouve très facilement). Finalement, il ne vous reste plus qu'à choisir l'adepte que vous voulez épouser et assister au rituel. Remarquons que vous pouvez épouser plusieurs adeptes, sur. Or, cela pourra créer de la jalousie et donc de la discorde au sein de votre communauté.Si vous débutez sursachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider durant votre aventure sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital. Pour rappel,est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.