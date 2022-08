Cult of the Lamb : Apparence Massive Monster, comment la débloquer ?

Débloquer l'apparence Massive Monster sur Cult of the Lamb

Obtenir la décoration adéquate

Construire et prier

Sur, nous pouvons débloquer une multitude d'apparences pour les adeptes. Parmi elles, le skin Massive Monster. Dans ce nouveau guide, nous vous indiquons ainsi la marche à suivre afin de débloquersurPour débloquersur, les joueurs et les joueuses devront effectuer des actions bien spécifiques. En effet, il convient de rencontrer le PNJ Rakshasa. Il s'agit d'un marchand, vendant différents items, accompagné d'un grand escargot. Vous le trouverez dans les donjons et dans une salle bien particulière. Au cours de vos runs, vous pourrez apercevoir une icône, sur la carte, représentant un shop. En dessous de cette icône, vous verrez des symboles dépeignant de la nourriture. Dès que vous voyez ces éléments, sélectionner cette salle pour vous y rendre.Là-bas, vous trouverez Rakshasa. Si vous avez besoin, achetez l'item de votre choix. Puis, attaquez l'escargot, situé derrière Rakshasa. Ce dernier vous demandera à plusieurs reprises d'arrêter, mais il vous faut poursuivre vos attaques. Après un certain temps, un combat contre Rakshasa démarrera. Réduisez la jauge de santé du PNJ à zéro. Dès lors, Rakshasa vous donnera le plan d'une nouvelle décoration, soit l'Autel Massive Monster.Une fois que vous avez obtenu le plan de ladite décoration, retournez à votre base et construisez l'Autel Massive Monster. Cela vous coûtera 4 blocs de pierre. Vous en obtiendrez via la Raffinerie. Après avoir construit l'Autel Massive Monster, dirigez-vous vers la structure, placez-vous devant et attendez que le soleil se couche. À la nuit tombée, vous pourrez interagir avec la décoration et prier. Grâce à cette action, vous débloquerez automatiquementDésormais, il ne vous reste plus qu'à la sélectionner lorsque vous enrôlerez une nouvelle recrue. Remarquons que vous pourrez choisir la couleur ainsi que la variation pour cette nouvelle apparence d'adepte.Pour rappel,est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous avez besoin d'aide durant votre aventure sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital, sachez que plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes.