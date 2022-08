Cult of the Lamb a conquis 1 million de joueurs en une semaine

The Lamb has blessed 1 MILLION players in our first week!



We are eternally grateful for your devotion and our team is committed to improving the game with tweaks, fixes and free major content updates.



This is only the beginning as there's so much room for this Cult to grow! pic.twitter.com/sj44I8Ufp3 — Cult of the Lamb 🙏🐑👑 OUT NOW (@cultofthelamb) August 18, 2022

Le dernier titre de Massive Monster et Devolver Digital, Cult of the Lamb est sorti le 11 août dernier sur la plupart des plateformes de jeu. Alors que le soft est arrivé il y a un peu plus d'une semaine, au moment où nous écrivons ces lignes, de premières informations concernant les ventes réalisées ont été dévoilées.Ainsi, Massive Monster et Devolver Digital ont récemment annoncé qu'u, entre le 11 et le 18 août. Ce qui est assez impressionnant, vous en conviendrez très probablement. Pour l'occasion, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont partagé un nouveau trailer et ont indiqué que des mises à jour gratuites, apportant des nouveautés, se rendront prochainement disponibles. Par ailleurs, les développeurs de chez Massive Monster travaillent actuellement sur des correctifs afin d'améliorer l'expérience de jeu.Si vous débutez votre aventure sur Cult of the Lamb, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider, que ce soit durant vos explorations des donjons ou bien pour gérer votre communauté d'adeptes.Rappelons, pour finir, que Cult of the Lamb est à retrouver sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.