CSGO se la joue Rocket League dans un mod

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Siest initialement un jeu de tir à la première personne, il a connu de nombreux dérivés ces dernières années, grâce aux mods disponibles sur le Workshop de Steam. Le dernier en date est sans aucun doute l'un des plus atypiques, étant donné qu'il demande aux joueurs d'incarner non pas un soldat ou un humain,, voire Mario Kart.Le mode de jeu est de la capture de drapeau, et chaque fois que l'objet est ramené dans son camp, l'équipe marque un point avec comme objectif d'être celle qui en comptabilise le plus à la fin du temps imparti. Cependant, les joueurs n'auront pas que leur kart pour tenter de remporter la partie,. Vous pourrez ainsi détruire les véhicules des adversaires sans aucun scrupule.Vous retrouverez également des packs de soins sur la carte et de téléporteurs, pour jouer un mauvais tour à vos adversaires. Ce mod a été conçu par Dieter Stassen et Luke Millanta, lesquels le qualifient de « Rocket League, mais en CSGO et avec de vraies roquettes ». Si vous souhaitez découvrir ce mod amusant, vous pouvez le télécharger directement depuis le Workshop de Steam.