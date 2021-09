CSGO : Opération Riptide, tous les détails

Détail de l'Opération Riptide CSGO

Dans les cartes Otages, un nouvel objet arrive pour les Anti-terroristes, le Riot Shield (que nous avons déjà vu). Il peut être acheté comme n'importe quel objet et permet d'être plus protégé contre les balles.

Vous souhaitez jouer à CSGO en compétitif et en 5v5, mais n'avez pas le temps ? Des parties d'environ 25 minutes sont maintenant possibles avec les « Short Match ».

Un mode free for all est introduit en deathmatch, où plus aucune équipe ne compte.

Quelques mois à peine après la fin de la précédente Opération que Valve remet déjà le couvert. En cette fin d'été,, la onzième, qui est cette fois-ci nommée. Les nouveautés sont bien entendu nombreuses, ce qui devrait permettre au FPS de voir une part très importante de joueurs marquer leur retour ces prochains jours.Dans un premier temps, abordons le contenu qui sera accessible à tous les joueurs, même s'ils n'achètent pas le « Pass Operation ».Enfin,. County arrive pour Danger Zone, le battle royale. Basalt et Insertion II sont disponibles en compétitif, occasionnel et deathmatch, alors que Ravine et Extraction font leur apparition en Wingman.Celles et ceux désirant de profiter d'un contenu bien plus conséquent, notamment de skins exclusifs, pourront acheter un passe, vendu 12,75 euros, donnant alors accès à une pléthore de récompenses. Pour les débloquer, il faudra réussir des missions, renouvelées chaque semaine, dans le but de gagner des étoiles. Il est également possible de les faire sans acheter le passe en étant Prime, mais vous n'aurez pas le droit aux récompenses.Dans le même temps, vous obtenez un jeton, en bronze par défaut, que vous pourrez améliorer en réalisant des missions, jusqu'au rang diamant. Naturellement, vous pourrez l'afficher sur votre profil afin de vous en targuer.Il sera également possible de créer des matchs privés pour affronter vos amis, via Steam ou directement en jeu en partageant un code.Enfin, du côté des récompenses,. Vous pouvez retrouver tous les détails directement en jeu, sur la page dédiée.Tout le contenu de l'est disponible jusqu'au 20 février 2022 sur, soit durant 16 semaines. Tous les détails peuvent être retrouvés sur le site officiel . Concernant le patch notes de la mise à jour, il est disponible ici