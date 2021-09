CSGO : MàJ Opération Riptide, tous les détails

Patch Notes Opération Riptide CSGO Opération Riptide Introduction de l'Opération Riptide, comprenant de nouvelles cartes, de nouvelles missions, et de nouvelles façons de jouer à vos modes préférés. Activez l'Opération en achetant le passe et complétez les missions pour récupérer les récompenses, dont des skins et des agents. Modes de jeu Matchmaking privé Générez un code et partagez-le avec vos amis pour créer une partie privée. Sinon, sélectionnez un de vos groupes Steam et jouez un match avec eux.

Short compétitif Ajout d'une variante où la durée est plus courte (environ 25 minutes).

Deathmatch Ajout de plusieurs variantes. Deathmatch normal Team deathmatch (première équipe à 100) Free for all (aucune équipe)

Démolition Réduction du nombre de rounds à 10 et suppression du changement à la mi-temps. Réduction du temps des rounds. Ajustement de la progression des armes.

Course à l'armement Ajustement de la progression des armes. Les joueurs reçoivent maintenant un heal après trois éliminations.

Gameplay Les grenades peuvent être lâchées comme les armes.

La vision après la mort est réduite de 3 à 2 secondes, de 1 à 0,5 seconde si headshot.

Le Deagle inflige moins de dégâts au corps.

La M4A1-S inflige plus de dégâts au corps.

Les Dual Elites ont vu leur prix être réduit à 300 dollars.

Le Riot Shield est ajouté aux cartes Otages en occasionnel pour les CT. Cartes County a été ajoutée au matchmaking officiel pour Danger Zone.

Basalt et Insertion II sont ajoutées au matchmaking officiel en compétitif, occasionnel et deathmatch.

Ravine et Extraction sont ajoutées au matchmaking officiel en Wingman.

Les cartes suivantes ne sont plus disponibles en matchmaking officiel : Grind, Mocha, Pitstop, Calavera, Frostbite.

Les cartes suivantes ont subi quelques modifications mineures : Dust2, Inferno et Ancient.

L'Opération Riptide a été introduite surdans la nuit du 21 au 22 septembre et permet donc de profiter d'un nouveau contenu et de nombreux skins pour celles et ceux achetant le passe spécial. Cinq nouvelles cartes et deux modes spéciaux sont notamment au programme. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les détails dans ce guide dédié Toutefois, l'ajout de cette opération n'est pas le seul fait de cette mise à jour, puisque Valve en a profité pour appliquer plusieurs modifications sur des cartes et d'autres aspects du jeu. Un long patch notes est disponible sur le site officiel, et traduit ci-dessous.