CSGO : La carte Insertion2 bénéficie d'une version de nuit

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis plusieurs années, les créateurs de contenu pour CSGO ne cessent d'alimenter le Workshop, en cartes aussi diverses que variées. L'une des plus populaires ces derniers temps était Insertion2, une carte avec de grands espaces ouverts et urbaine, qui promettait des combats particulièrement difficiles.Jouable en classique, mais aussi en deathmatch,, rendant les combats et les parties encore plus durs. Il sera assez difficile de trouver un ennemi,, augmentant les possibilités de prendre ses adversaires à revers. Que vous ayez joué ou non à l'originale, nul doute que cette version vous donnera du fil à retordre et, peut-être, quelques frayeurs, avec ses nombreuses zones obscures. Vous pouvez la télécharger directement ici ou via le Workshop de CSGO en tapant « Insertion2 Night ».Notez qu'une autre version de la carte Insertion2 est également disponible, toujours créée par Oskmos,, nous faisant penser à un jeu de survie style DayZ . Elle est disponible ici Pour rappel, les joueurs de CSGO ont jusqu'à la fin de ce mois pour essayer le mode Broken Fang Premier, lequel permet, notamment, un pick & ban des carte s.