CSGO fait déjà mieux en janvier 2023 que toute l'année 2022 et 2021

Counter-Strike est, depuis plusieurs décennies, la référence du genre FPS tactique. Le dernier opus, CSGO , qui a fêté ses 10 ans l'an passé, est toujours aussi populaire,S'il a très souvent connu quelques creux, ce qui reste logique pour une production d'une telle longévité, depuis le début de la période COVID-19 et les confinements, le FPS a littéralement explosé,, pour la première fois. Depuis, ce pic se stabilise entre 850 000 et 1,1 million, des statistiques plus qu'honorables, le plaçant parmi les jeux Steam les plus populaires. Mais alors que certains auraient pu penser que la communauté allait se lasser, il n'en est rien, bien au contraire.Comme nous pouvons le voir sur Steam Charts,. Si nous regardons plus attentivement,. Cependant, ce regain d'intérêt pour le FPS n'est pas réellement explicable, étant donné qu'il n'y a pas eu de mise à jour majeure ni de compétition importante, si ce n'est la BLAST Premier: Spring Groups. En novembre, nous avons tout de même eu le Major de Rio, qui a probablement permis à certains de se replonger dans CSGO.. Avec un Major prévu en France, à Paris, du 8 au 21 mai, il est fort possible que de nombreux néophytes français s'intéressent à CSGO, qui sera largement mis en avant au printemps. D'ailleurs, si vous débutez, nous vous donnons quelques conseils pour bien choisir votre crosshair