CSGO dépasse la barre du million de joueurs connectés simultanément

Plus de sept ans après sa sortie, le 21 août 2012, Counter Strike: Global Offensive, plus communément appelé CSGO, a explosé tous ses records d'affluence, dépassant il y a quelques heures la barre du million de joueurs connectés simultanément...

Thanks a million. — CS:GO (@CSGO) March 14, 2020

Alors quea été considéré, durant quelque temps, comme étant bien largement inférieur à son prédécesseur, Counter Strike: Source, il semblerait que cette tendance ait particulièrement changé, la modification du modèle économique de CSGO, le faisant passer de pay to play à free-to-play en décembre 2018, ayant dû aider à populariser les FPS de Valve, séduisant rapidement de nombreux nouveaux joueurs.L'ancien record, qui avait été établi au début du mois de février 2020, avec un peu plus de 900 000 utilisateurs , dépassait déjà allègrement le précédent, datant, quant à lui, d'avril 2016. En l'espace d'un mois, CSGO a, semblerait-il, réussi à fidéliser une jolie communauté, laquelle s'est, sans aucun doute, développée rapidement à cause de la pandémie du virus Covid-19, autrement appelé Coronavirus,. Nombreux sont celles et ceux suite aux annonces de l'État, notamment les enfants et jeunes adultes, à avoir été contraints de rester cloîtrer chez eux pour travailler, leur libérant par extension, pas mal de temps libre.Cependant, cela ne remet pas en cause le succès rencontré par CSGO, le studio en charge de son développement, Valve, ayant probablement fait les bons choix pour son titre. Alors que les battle royale ont été particulièrement populaires au cours des derniers mois, les FPS classiques semblent revenir sur le devant de la scène, l'arrivée de VALORANT cet été, issu des studios de Riot Games, confirmant le tout.