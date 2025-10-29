YouTube part en croisade contre la promotion de skins de jeux vidéo payants

Afin de protéger les joueurs, YouTube va mettre en ligne dans quelques jours une politique concernant la promotion d'objets numériques ayant une valeur monétaire sur la plateforme.
Qu'il s'agisse de loot boxes, d'armes spéciales, de familiers ou encore de skins pour vos personnages, les objets numériques payants
sont devenus monnaie courante dans l'industrie vidéoludique. Cependant, ces achats optionnels restent controversés à cause de leur prix ou de leur nature addictive si le contenu proposé est aléatoire.
Un autre point problématique est qu'ils peuvent être inclus dans des jeux destinés à un jeune public. Pour en faire la promotion, les éditeurs et les influenceurs utilisent plusieurs plateformes, notamment YouTube. Mais face aux risques pour les utilisateurs, YouTube a pris une mesure drastique
et va modifier les règles liées à la promotion de ce genre de contenu.
Les jeux d'argent et les biens numériques ayant une valeur monétaire dans le viseur strict de YouTube
La modification des règles liées à la promotion d'objets numériques payants s'inscrit dans la continuité d'une autre démarche lancée par YouTube au printemps 2025. Depuis le mois de mars, il est interdit de rediriger les utilisateurs vers des sites de jeux d'argent non autorisés par le biais de liens, de logos ou de mentions verbales.
Mais avec ces nouvelles règles, la plateforme interdira désormais les contenus qui redirigent les utilisateurs vers des sites ou applications de jeux d'argent impliquant des objets ayant une valeur monétaire.
Cela concerne notamment les transactions effectuées dans Counter-Strike 2
. Les nouvelles règles précisent également qu'une limite d'âge sera désormais imposée pour tout « contenu qui représente, promeut ou facilite les sites de casino sociaux »
.
Ces changements entreront en vigueur le 17 novembre 2025 et vous pouvez consulter les notes liées à cette nouvelle politique en cliquant sur ce lien
.
Des jeux comme Genshin Impact, Overwatch 2 ou FC également concernés par ces restrictions ?
Counter-Strike 2 semble particulièrement dans le viseur de YouTube car les objets cosmétiques payants sont échangeables entre les joueurs. Or, cela n'est pas le cas dans les titres proposant du contenu de type lootbox comme Genshin Impact ou les jeux FC. Mais est-ce que cela signifie que ces titres seront également concernés ? Il est possible que oui, mais il faut attendre l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles pour le découvrir.
Mais plus encore que les risques liés à des dépenses excessives ou à une forme d'addiction, YouTube pourrait avoir modifié ses conditions d'utilisation afin de limiter toute responsabilité si des poursuites judiciaires surviennent
à cause de ce type de contenu. Des joueurs mineurs peuvent en effet consulter ce type de vidéo et YouTube pourrait vouloir se protéger de parents mécontents l'accusant de promouvoir des contenus cosmétiques payants ou des NFT dans le jeu vidéo.
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