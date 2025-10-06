CS2 : Valve supprime l'une de ses nouvelles cartes quelques heures après son ajout

Moins de 48 heures après son ajout, la carte communautaire Transit a été brutalement retirée de Counter-Strike 2. En cause, un nom d'entité contenant une insulte raciale et un clin d'œil potentiellement problématique à un dessin animé de Disney.
Le 2 octobre, Valve ajoutait quatre nouvelles cartes issues de la communauté dans Counter-Strike 2, Transit
, Golden
, Palacio
et Rooftop
, par le biais d'une importante mise à jour
. Ces créations avaient été sélectionnées pour rejoindre la rotation officielle du FPS, une consécration pour leurs auteurs. Mais deux jours plus tard, le 4 octobre, Valve publiait une mise à jour laconique indiquant simplement que Transit était supprimée du matchmaking
, sans plus de détails.
Un easter egg tournant au scandale
Selon un message de SteamDB sur BlueSky
, la suppression de Transit proviendrait de « potentiels problèmes de droits d'auteur
» et du fait que « l'un des noms d'entité contenait un gamer word
». Le terme « gamer word
», apparu après le scandale PewDiePie de 2017, est un euphémisme sarcastique pour désigner une insulte raciale prononcée dans un contexte de jeu vidéo
.
En fouillant les fichiers de la carte, la communauté a découvert qu'un easter egg lié au jeu Stray
était à l'origine du problème. En interagissant avec quatre affiches « Have you seen me?
» représentant le célèbre chat du jeu phénomène de 2022, un cinquième poster apparaissait, déclenchant une animation où un chat suspendu dans un seau glissait à travers la carte.
New de_transit Easter Egg
byu/TheAliasILike inGlobalOffensive
L'élément incriminé ? Le nom de l'entité associée à cet easter egg, contenant une insulte raciale. Sur Discord
, l'un des créateurs de la carte, Rikuda, a reconnu sa responsabilité :
Je veux dire que c'est de ma faute. Ce nom d'entité était une blague que j'ai oubliée de renommer. Je veux simplement présenter mes excuses à tout le monde. C'est tout.
Un rêve brisé pour les créateurs
Cette maladresse a non seulement entraîné le retrait immédiat de la carte, mais aussi compromis la réputation des créateurs auprès de Valve
. Comme le souligne le map maker AlphaOwl, cette erreur « a probablement mis fin à la carrière de son auteur et terni le travail collectif de toute l'équipe
».
Pour ces développeurs amateurs, voir leur création intégrée officiellement à Counter-Strike 2 représentait un accomplissement majeur. En quelques heures, ce succès s'est transformé en désastre, réduisant à néant une opportunité rare de collaboration avec Valve.
La théorie du bâtiment Disney
Certains fans ont également noté la présence, dans le ciel de la carte, d'un immeuble baptisé « FPI Bank » à la silhouette très reconnaissable, une référence évidente au bâtiment « Doofenshmirtz Evil Inc. » de la série Disney Phinéas et Ferb
.
Si cette ressemblance a pu nourrir les spéculations sur un retrait pour raisons de copyright, elle paraît moins crédible que l'incident du nom d'entité. Reste que la prudence de Valve vis-à-vis de l'image de Disney, une entreprise connue pour sa politique juridique stricte, pourrait avoir joué un rôle secondaire dans la décision.
L'affaire met en lumière la fragilité des collaborations entre Valve et les créateurs de contenu. Une simple erreur peut ruiner des années de travail et d'espoir
. Transit, qui devait symboliser la réussite de la scène communautaire, restera comme un exemple malheureux de la rapidité avec laquelle un projet peut être détruit par une plaisanterie déplacée.
Valve n'a pas communiqué officiellement sur la raison exacte du retrait, mais il ne fait guère de doute que le nom d'entité raciste est la cause principale. Un rappel brutal que, même dans un cadre amateur, les propos discriminatoires n'ont pas leur place, ni dans les jeux, ni ailleurs
.
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