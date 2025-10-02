Counter-Strike 2 : Grosse mise à jour avec de nouvelles cartes et skins ce 2 octobre, les détails

Valve propose à ses joueurs de CS2 une mise à jour assez importante en termes de contenu, disponible ce 2 octobre.

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Patch 2 octobre de CS2, le détail ARMURERIE Ajout de la collection Missing Link Community Charms, comprenant 23 nouveaux porte-clés créés par des artistes de la communauté Counter-Strike Workshop.

Ajout de la collection Dr. Boom Charms, comprenant 22 nouveaux porte-clés.

Ajout de la collection 2025 Community Stickers, comprenant 29 nouveaux autocollants créés par des artistes de la communauté Counter-Strike Workshop.

Ajout de la collection Sugarface 2 Stickers, comprenant 9 nouveaux autocollants sur le thème Sugarface.

Retrait de la Gallery Case, de la Graphic Collection et des autocollants Character Craft de l'Armurerie. GAMEPLAY Le compteur de morts du tableau des scores s'incrémente désormais quand un joueur meurt à cause de la détonation d'une C4.

Limitation du bonus de série d'éliminations au Zeus-x27 en match à mort.

Correction d'un décalage de pixels incorrect pour les viseurs de sniper d'une largeur supérieure à un pixel.

Ajout d'une représentation de l'imprécision dans les viseurs de sniper.

Les porte-clés bougeront légèrement lorsqu'un joueur produit un bruit de pas audible. MODE SPECTATEUR Ajout de la prise en charge, sur certaines cartes, de nouvelles transitions de caméra spectateur qui suivent le chemin le plus court à travers la carte pour passer au prochain joueur observé.

L'équipement en jeu du joueur observé se fermera automatiquement à la fin de la partie.

L'équipement en jeu du joueur observé affiche désormais l'usure et le motif des gants. CARTES Suppression des cartes communautaires Jura, Grail, Dogtown et Brewery de tous les modes de jeu.

Ajout des cartes communautaires Palacio et Golden aux modes Compétitif, Occasionnel et Match à mort.

Ajout des cartes communautaires Rooftop et Transit au mode Wingman.

Ancient / Shoots Divers correctifs de collisions joueurs.

DIVERS Petits ajustements sur le skinning du MAC-10 et du R8 Revolver.

Correction d'un plantage lié aux effets manquants d'impact de balles.

Ajout de déformateurs (déformateur en treillis et déformateur de courbure simple) aux outils Workshop - Hammer.

Réactivation du contenu d'exemple dans train_zoo utilisant les déformateurs treillis et courbure.















, laquelle pèse tout de même 6,5 Go, ce qui est fait l'une des plus lourdes de ces derniers mois. Au programme nous avons donc de nouveaux cosmétiques, comprenant des porte-clés, des autocollants et quelques autres ajouts de ce genre. Mais aussi une importante rotation des cartes pour tout les modes. Jura, Grail, Dogtown et Brewery s'en vont tandis que quatre autres sont ajoutées. Enfin, quelques éléments du gameplay sont modifiés.Vous pouvez retrouverci-dessous.CS2 est toujours disponible en free-to-play sur PC, via Steam.