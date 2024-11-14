CS2 : Une carte emblématique enfin de retour

Valve a réimplanté, à la surprise générale, l'une des cartes les plus connues de la licence Counter-Strike, qui était très attendue par les amateurs du FPS.
Le map pool de CS n'est pas figé et de nombreuses cartes vont et viennent en fonction des mises à jour et surtout des changements que Valve implante. Avec CS2
, les cartes jouables n'avaient pas trop évolué, mais une nouvelle fait son apparition plus d'un an après la sortie du jeu
(ou plutôt de la mise à jour), après une longue absence pour le plus grand plaisir de la communauté.Train est enfin de retour dans plusieurs modes de jeu
, dans une nouvelle version.
Train fait son arrivée dans CS2
Toutes les cartes de CS2 ou presque ont connu des améliorations, pour les rendre plus lumineuses ou les remettre au goût du jour. Toutefois, depuis plus d'un an, une absence était à recenser : Train.
En dépit de la demande d'une partie de la communauté, la carte n'était pas jouable sur CS2 et manquait à certains joueurs (elle avait été retirée il y a plusieurs années sur CSGO), qui sont donc heureux d'apprendre qu'elle est désormais jouable dans Counter-Strike 2.
La carte qui a vu le jour dans CS 1.6 arrive avec plusieurs modifications, que ce soit la refonte visuelle (autant sur les graphismes que l'ambiance avec une augmentation des nuages) ou des changements pour le gameplay. Ils n'ont pas été détaillés, mais Valve précise qu'elle combine des éléments du CS classique, mais aussi des nouveautés, pour que « les vétérans de Train restent sur leurs gardes
».
Cette nouvelle version de Train sera jouable en mode Compétitif, Occasionnel et en match à mort par équipe
. Nul doute que dans quelques mois elle intégrera le map pool Prime, et peut-être celui de la scène compétitive, pour le plus grand plaisir de la communauté. Et si vous faites votre retour sur CS2 avec cette nouvelle, n'hésitez pas à passer par le mod Fruit Ninja pour vous refaire la main, en échauffant votre AIM
.
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