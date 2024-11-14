CS2 : Une carte emblématique enfin de retour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 novembre 2024 à 11h24
Valve a réimplanté, à la surprise générale, l'une des cartes les plus connues de la licence Counter-Strike, qui était très attendue par les amateurs du FPS.
CS2 : Une carte emblématique enfin de retour
Le map pool de CS n'est pas figé et de nombreuses cartes vont et viennent en fonction des mises à jour et surtout des changements que Valve implante. Avec CS2, les cartes jouables n'avaient pas trop évolué, mais une nouvelle fait son apparition plus d'un an après la sortie du jeu (ou plutôt de la mise à jour), après une longue absence pour le plus grand plaisir de la communauté.

Train est enfin de retour dans plusieurs modes de jeu, dans une nouvelle version.

Train fait son arrivée dans CS2

Toutes les cartes de CS2 ou presque ont connu des améliorations, pour les rendre plus lumineuses ou les remettre au goût du jour. Toutefois, depuis plus d'un an, une absence était à recenser : Train. En dépit de la demande d'une partie de la communauté, la carte n'était pas jouable sur CS2 et manquait à certains joueurs (elle avait été retirée il y a plusieurs années sur CSGO), qui sont donc heureux d'apprendre qu'elle est désormais jouable dans Counter-Strike 2.

train-cs2
La carte qui a vu le jour dans CS 1.6 arrive avec plusieurs modifications, que ce soit la refonte visuelle (autant sur les graphismes que l'ambiance avec une augmentation des nuages) ou des changements pour le gameplay. Ils n'ont pas été détaillés, mais Valve précise qu'elle combine des éléments du CS classique, mais aussi des nouveautés, pour que « les vétérans de Train restent sur leurs gardes ».
Cette nouvelle version de Train sera jouable en mode Compétitif, Occasionnel et en match à mort par équipe. Nul doute que dans quelques mois elle intégrera le map pool Prime, et peut-être celui de la scène compétitive, pour le plus grand plaisir de la communauté. Et si vous faites votre retour sur CS2 avec cette nouvelle, n'hésitez pas à passer par le mod Fruit Ninja pour vous refaire la main, en échauffant votre AIM.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

CS2 ajoute un mode inédit et des nouveautés majeures
Counter-Strike 2 23 septembre 2026

CS2 ajoute un mode inédit et des nouveautés majeures

Valve vient de déployer une mise à jour massive pour Counter-Strike 2. Nous retrouvons au programme un mode inédit en 3v3 baptisé Rush, une refonte totale du système de sélection des cartes en mode Premier et le retour très attendu des tags de clan.
La nouvelle mise à jour de Counter-Strike 2 bouleverse les règles de la bombe
Counter-Strike 2 09 juillet 2026

La nouvelle mise à jour de Counter-Strike 2 bouleverse les règles de la bombe

La saison 5 de Counter-Strike 2 vient de débuter avec une refonte historique. Pour la première fois depuis 26 ans, Valve modifie en profondeur le fonctionnement de la bombe C4. Fini les calculs hasardeux, une nouvelle mécanique d'onde de choc promet de bouleverser vos stratégies de survie.
CS2 : Cache de retour dans quelques jours dans le map pool compétitif, à la place d'une carte iconique
Counter-Strike 2 23 juin 2026

CS2 : Cache de retour dans quelques jours dans le map pool compétitif, à la place d'une carte iconique

Valve officialise un changement majeur pour la cinquième saison du mode Premier de Counter-Strike 2. La carte mythique Cache fera son grand retour dans le pool compétitif, remplaçant ainsi Overpass au grand dam de certains joueurs. Une mise à jour très attendue.

commentaire (0)