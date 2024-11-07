CS2 se la joue mod Fruit Ninja pour améliorer sa visée

Une utilisatrice de Counter-Strike 2 a créé une carte Workshop Fruit Ninja pour entraîner sa visée. Le tout est évidemment addictif.
Grâce à la magnifique communauté Counter-Strike, le FPS de Valve jouit de nombreux mods originaux, pour offrir une expérience différente aux joueurs. L'un des derniers en date qui fait parler est le mod, ou plutôt la carte Fruit Ninja, qui permet d'améliorer son aim de manière plus intéressante et amusante qu'en plaçant des bots devant soi
.
Fruit Ninja débarque dans CS2
Créée par Lillykyu et ethurs, cette carte du Workshop pour CS2
est plutôt simple à comprendre. Comme le jeu mobile, des fruits vont surgir et il faut simplement leur tirer dessus pour marquer des points, tout en faisant attention aux bombes qui viendront gâcher votre combo. L'objectif étant évidemment de faire le score le plus élevé.
Plusieurs modes de jeu sont disponibles, avec la possibilité de modifier quelques paramètres, selon vos préférences. Vous pouvez télécharger cette carte directement ici
, ou en recherchant « Fruit Ninja - Aim Training
» dans le Workshop Steam, dédié à CS2.
Une carte parfaite pour s'échauffer avant de partir en partie classée. N'oubliez pas que nous vous donnons des astuces pour booster vos FPS et performances
, mais aussi comment bien choisir son viseur
.
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