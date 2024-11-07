CS2 se la joue mod Fruit Ninja pour améliorer sa visée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 novembre 2024 à 11h52
Une utilisatrice de Counter-Strike 2 a créé une carte Workshop Fruit Ninja pour entraîner sa visée. Le tout est évidemment addictif.
CS2 se la joue mod Fruit Ninja pour améliorer sa visée
Grâce à la magnifique communauté Counter-Strike, le FPS de Valve jouit de nombreux mods originaux, pour offrir une expérience différente aux joueurs. L'un des derniers en date qui fait parler est le mod, ou plutôt la carte Fruit Ninja, qui permet d'améliorer son aim de manière plus intéressante et amusante qu'en plaçant des bots devant soi.

Fruit Ninja débarque dans CS2

Créée par Lillykyu et ethurs, cette carte du Workshop pour CS2 est plutôt simple à comprendre. Comme le jeu mobile, des fruits vont surgir et il faut simplement leur tirer dessus pour marquer des points, tout en faisant attention aux bombes qui viendront gâcher votre combo. L'objectif étant évidemment de faire le score le plus élevé.

Miniature vidéo

Plusieurs modes de jeu sont disponibles, avec la possibilité de modifier quelques paramètres, selon vos préférences. Vous pouvez télécharger cette carte directement ici, ou en recherchant « Fruit Ninja - Aim Training » dans le Workshop Steam, dédié à CS2.

fruit-ninja
Une carte parfaite pour s'échauffer avant de partir en partie classée. N'oubliez pas que nous vous donnons des astuces pour booster vos FPS et performances, mais aussi comment bien choisir son viseur.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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