CS2 : Une map culte fait son grand retour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 mars 2025 à 11h06
Petit à petit, Counter-Strike 2 retrouve son map pool. L'une des cartes les plus appréciée de la licence est à nouveau jouable.
CS2 : Une map culte fait son grand retour
L'une des cartes les plus emblématiques de la franchise Counter-Strike est enfin de retour. Cache, absente depuis le lancement de Counter-Strike 2, fait son entrée dans le jeu sous une toute nouvelle version. Son créateur, FMPONE, a publié la version finale via le Steam Workshop, laissant entendre qu'une intégration officielle dans le map pool de CS2 pourrait être imminente.

Une refonte visuelle fidèle à l'originale

Après un an et demi d'attente, FMPONE a finalisé et mis en ligne la nouvelle version de Cache le 3 mars. La carte conserve son atmosphère soviétique, mais avec des touches plus marquées inspirées de l'Ukraine, notamment celles de Tchernobyl. Le décor est dominé par des structures de brutalisme soviétique, des inscriptions en cyrillique et de nombreux symboles comme la faucille et le marteau. L'un des changements les plus visibles est la présence de la centrale de Tchernobyl en arrière-plan, surplombant le spawn des Terroristes avec son célèbre sarcophage de béton.

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Un gameplay qui reste fidèle à CS:GO

Si l'aspect graphique a été modernisé grâce au moteur Source 2, la disposition de la carte reste quasiment inchangée par rapport à CS:GO. L'une des seules modifications notables est la suppression du boost ramp côté CT mid. Toutefois, un boost à trois joueurs semble toujours réalisable, bien que cela nécessitera des ajustements stratégiques pour être pleinement exploité en jeu.
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L'un des aspects majeurs de cette refonte est l'adaptation de la carte aux nouvelles mécaniques de Counter-Strike 2. L'ouverture du skybox risque d'impacter considérablement la manière dont les joueurs approchent les exécutions et les prises de zones, notamment avec l'utilisation des fumigènes volumétriques et des nouvelles trajectoires de grenades.

Bientôt une intégration officielle dans CS2 ?

Bien que Cache ne soit pas encore officiellement ajoutée au map pool compétitif de CS2, sa publication sur le Steam Workshop est un premier pas vers un éventuel retour dans le circuit professionnel. La communauté et les joueurs pros pourront désormais la tester et donner leurs retours avant une éventuelle mise en avant par Valve, qui ne devrait pas tarder à la réintégrer officiellement, pour le plus grand bonheur de tous.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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