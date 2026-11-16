Cette star du PSG profite de sa blessure pour se lancer sur Twitch

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 novembre 2026 à 14h50
Éloigné des terrains pour environ 6 mois suite à une grave blessure au genou, l'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia se réinvente sur Twitch. Entre des victoires face à IShowSpeed sur FC 27 et des parties sur Counter-Strike 2 avec Vitality, le Géorgien confirme sa passion du jeu vidéo, mais aussi son talent hors des terrains.
Ajouter aux sources préférées
Cette star du PSG profite de sa blessure pour se lancer sur Twitch

Gravement blessé au genou lors d'une rencontre de Ligue des Champions, l'ailier star du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, entame une longue période de convalescence. Pour tromper l'ennui et maintenir le lien avec ses nombreux supporters, l'international géorgien a décidé d'explorer une nouvelle facette de sa personnalité en se lançant activement dans la création de contenu sur Twitch. Même loin des pelouses, il possède un talent à décrocher la victoire, que ce soit sur FC 27 ou Counter-Strike 2, prouvant que son esprit de compétition reste intact malgré son éloignement forcé du football professionnel.

Une rééducation partagée en direct avec ses fans

kvara-twitch-cs

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à Barcelone le 20 octobre dernier, le joueur du PSG a subi une intervention chirurgicale rapide. Alors que le club de la capitale n'a pas encore communiqué de date de retour, qui dépend de nombreux facteurs avec ces blessures, le joueur estime son indisponibilité à environ six mois. C'est dans ce contexte difficile qu'il a lancé sa première diffusion en direct sur sa chaîne nommée kvara7gg. L'événement a été un franc succès, attirant rapidement un pic de 7 000 spectateurs simultanés.

Pendant plus de deux heures, Kvaratskhelia a pris le temps de discuter avec sa communauté, se voulant rassurant sur son état de santé. Il a confié que sa rééducation se déroulait parfaitement et qu'il avait déjà pu entamer quelques exercices physiques légers. Ce moment d'échange a également été l'occasion pour lui de visionner le match de la Ligue des Nations entre la Géorgie et la Hongrie.

IShowSpeed impuissant face au talent du Géorgien

L'aisance de Kvaratskhelia dans l'univers du jeu vidéo avait déjà fait grand bruit quelques semaines auparavant. Le 11 octobre, il était l'invité spécial d'une diffusion du créateur de contenu américain IShowSpeed. Au programme : un duel très attendu sur FC 27. Contre toute attente, c'est l'ailier du PSG qui a remporté la confrontation, provoquant la colère de son adversaire, particulièrement agacé de concéder un but marqué par la propre carte Ultimate Team du joueur professionnel.

C'est incroyable de perdre contre des gens qui passent leurs journées à s'entraîner sur un vrai terrain de football, alors que j'investis autant de temps et d'argent pour maîtriser ce jeu.

Malgré cette frustration évidente, l'américain a su faire preuve de fair-play en défiant le footballeur de réaliser une variante de la célèbre célébration de Cristiano Ronaldo lors de sa prochaine réalisation sur les pelouses. 

Miniature vidéo

Une synergie inattendue avec l'élite de Counter-Strike 2

Si ses compétences sur les jeux de football semblent logiques, son niveau sur les jeux de tir à la première personne est beaucoup plus surprenant. Le 6 novembre, Kvaratskhelia s'est illustré sur Counter-Strike 2 en compagnie de véritables légendes de la discipline. Il a fait équipe avec Dan "apEX" Madesclaire et William "mezii" Merriman, deux piliers de la structure française Team Vitality qui dominent la scène depuis deux ans, pour disputer trois rencontres compétitives sur la plateforme FACEIT.

L'équipe a brillé en remportant l'intégralité de ses matchs. Le joueur du PSG a terminé sa session avec des statistiques flatteuses de 55 éliminations pour 47 morts. Il s'est même permis de surpasser le capitaine de Vitality en accumulant 21 éliminations à lui seul lors d'un match. 

Cette complicité entre le footballeur et les joueurs de Vitality trouve ses racines lors de l'Esports World Cup 2026 organisée à Paris, où ils s'étaient croisés pour la première fois. Depuis, le respect mutuel est de mise, apEX ayant même imité la célébration de but du Géorgien pour fêter le sacre de Vitality lors de l'ESL Pro League Saison 24.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

CS2 crosshair : Comment choisir son viseur
Counter-Strike 2 21 octobre 2026

CS2 crosshair : Comment choisir son viseur

Le crosshair est l'une des choses les plus importantes sur CS2. Nous vous expliquons comment changer votre viseur, en vous donnant quelques conseils sur comment bien le choisir pour être plus à l'aise.
CS2 commandes : Toutes les commandes console du FPS
Counter-Strike 2 21 octobre 2026

CS2 commandes : Toutes les commandes console du FPS

Retrouvez la liste de tous les commandes de Counter-Strike 2 disponible via la console, afin d'accéder à certaines fonctionnalités ou informations.
Counter-Strike 2 : Comment obtenir un œuf et élever un poulet ?
Counter-Strike 2 21 octobre 2026

Counter-Strike 2 : Comment obtenir un œuf et élever un poulet ?

Disponible depuis mise à jour majeure Rush Hour du 22 septembre 2026, le système de mascottes s'invite dans Counter-Strike 2. Découvrez comment récupérer un œuf, l'élever jusqu'à l'âge adulte et parcourir l'ensemble des races et variantes de couleurs disponibles.
CS2 : Suivre l'état des serveurs & maintenances
Counter-Strike 2 21 octobre 2026

CS2 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de CS2 (Counter-Strike 2) peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
CS2 ajoute un mode inédit et des nouveautés majeures
Counter-Strike 2 23 septembre 2026

CS2 ajoute un mode inédit et des nouveautés majeures

Valve vient de déployer une mise à jour massive pour Counter-Strike 2. Nous retrouvons au programme un mode inédit en 3v3 baptisé Rush, une refonte totale du système de sélection des cartes en mode Premier et le retour très attendu des tags de clan.
La nouvelle mise à jour de Counter-Strike 2 bouleverse les règles de la bombe
Counter-Strike 2 09 juillet 2026

La nouvelle mise à jour de Counter-Strike 2 bouleverse les règles de la bombe

La saison 5 de Counter-Strike 2 vient de débuter avec une refonte historique. Pour la première fois depuis 26 ans, Valve modifie en profondeur le fonctionnement de la bombe C4. Fini les calculs hasardeux, une nouvelle mécanique d'onde de choc promet de bouleverser vos stratégies de survie.

commentaire (0)