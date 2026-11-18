Après sept années d'absence, la légendaire carte Cobblestone fait son grand retour sur Counter-Strike 2. Sous un manteau blanc inédit, le retour de ce monument devrait faire plaisir à la communauté, tout en préparant le terrain pour le Major de Singapour.

Les plus anciens joueurs de de Counter-Strike peuvent enfin se réjouir. La célèbre carte Cobblestone (de_cbble), fait enfin son apparition sur Counter-Strike 2. Créée à l'origine par Dave Johnston, l'esprit brillant derrière les incontournables Dust et Dust 2, cette carte historique avait déserté le matchmaking compétitif depuis mars 2019. Une absence de plus de sept ans qui prend fin aujourd'hui avec une mise à jour majeure déployée par Valve (4,5 Go à télécharger).

Un château métamorphosé par l'hiver

Le changement le plus frappant de cette nouvelle itération saute immédiatement aux yeux. Le célèbre château médiéval est désormais recouvert d'un épais manteau de neige. Cette modification météorologique n'est pas qu'esthétique, puisque les développeurs précisent qu'il faudra prêter une attention toute particulière aux bruits de pas dans la poudreuse, que ce soit lors de la défense du site ou d'une rotation.

'Tis the season. https://t.co/qRLYkRHAmL — CS2 (@CounterStrike) November 17, 2026

Les joueurs retrouveront avec émotion des lieux emblématiques comme le poulailler, les étables ou la fameuse zone du drop. Cependant, le studio de développement a pris soin de retravailler l'architecture globale pour offrir de nouvelles voies de contournement.











Corriger les erreurs du passé

Historiquement, Cobblestone a toujours entretenu une relation complexe avec la communauté. Souvent jugée trop vaste et déséquilibrée au profit de l'équipe terroriste, elle figurait parmi les cartes les moins populaires à haut niveau, malgré de multiples refontes. Pour cette version Counter-Strike 2, des ajustements notables ont été opérés.

La carte a subi des changements et propose de nouveaux chemins et emplacements que les joueurs devront maîtriser.

Parmi les modifications les plus marquantes, la ligne de tir directe au fusil de précision entre le milieu de la carte et le site A a été supprimée, obligeant les équipes à repenser totalement leurs stratégies d'approche. La carte est d'ores et déjà disponible dans les modes Compétitif, Wingman, Occasionnel, Match à mort et Reprise de possession.

L'économie du Major de Singapour revue et corrigée

Cette mise à jour ne se contente pas de ramener une carte iconique. Elle lance également les festivités pour le PGL Major Singapour 2026, qui débute dans quelques jours (24 novembre - 13 décembre). Valve a écouté les retours de la communauté concernant le modèle économique de certains skins. Désormais, les autocollants des équipes et des joueurs, disponibles en finitions papier, métallisée, holographique et or, peuvent être achetés directement à un prix fixe.

Il en va de même pour les paquets souvenirs, qui peuvent être fabriqués selon la rareté de l'arme désirée. Le passe spectateur fait également son retour, permettant de débloquer l'insigne de défi évolutif allant du bronze au diamant, tout en soutenant financièrement les acteurs de la scène compétitive. La moitié des revenus générés sera en effet redistribuée aux joueurs, aux équipes et aux organisateurs du tournoi.