Counter-Strike 2 : Comment obtenir un œuf et élever un poulet ?

Disponible depuis mise à jour majeure Rush Hour du 22 septembre 2026, le système de mascottes s'invite dans Counter-Strike 2. Découvrez comment récupérer un œuf, l'élever jusqu'à l'âge adulte et parcourir l'ensemble des races et variantes de couleurs disponibles.

En dépit du temps qui passe, Counter-Strike 2 continue de se mettre à jour et même de surprendre les joueurs, comme ce fut le cas ce 22 septembre 2026. Outre le mode de jeu 3v3 Rush, excellent soit dit en passant, Valve a intégré de manière totalement silencieuse une fonctionnalité de mascottes personnalisées. Présenté sous la forme d'un « Easter Egg » non mentionné dans le patch note officiel, ce système permet d'adopter un poulet virtuel qui évolue au fil des semaines.

Comment obtenir un œuf dans CS2 ?

Pour obtenir votre compagnon à plumes, tout commence par l'obtention d'un œuf, naturellement. En effet, l'obtention d'un œuf dans CS2 repose exclusivement sur le système de drop hebdomadaire, accessible en gagnant de l'expérience au fil de vos parties. Il s'agit toutefois d'une récompense particulière qui occupe la totalité de votre sélection, puisqu'en choisissant l'œuf, vous devez renoncer aux deux emplacements de butin habituels et sacrifier ainsi les autres récompensables de la semaine, comme les caisses ou les skins.

Une fois réclamé, l'objet n'est pas stocké dans votre inventaire classique, mais prend place directement dans un panier en osier posé à côté de votre personnage sur le menu principal et au sein des salons de groupe. Il n'est donc pas possible de le vendre (pour le moment) sur le marché Steam.

Comment faire éclore l'œuf et élever le poussin ?

L'élevage de votre poulet se déroule en plusieurs étapes progressives. L'éclosion s'effectue automatiquement après une période d'attente d'environ une semaine, laissant place à un jeune poussin. Pour qu'il grandisse et devienne un poulet adulte, vous devez impérativement le nourrir avec de la nourriture pour poulet, également récupérable via les drops hebdomadaires.

Enfin, ce système propose de nombreuses options de personnalisation et d'interaction : vous pouvez inspecter votre animal, le caresser, lui donner un nom, lui faire apprendre des tours ou encore le placer sur votre épaule dans l'écran d'équipement, toutes vos découvertes étant répertoriées dans un registre dédié nommé le Hatchbook.

Notez que les informations ci-dessus sont susceptibles d'évoluer légèrement, auquel cas l'article sera mis à jour.

Toutes les races et variantes de poulets dans CS2

Il existe 3 races principales regroupant plus de 30 variantes de couleurs différentes enregistrées dans les fichiers du jeu :

Race Catalana

Black / Black White Head / Black with Red Head

Blue / Blue and Light Orange / Light Blue and Red

Dark Orange / Orange Blue Neck

Grey / Red Yellow Gradient / Yellow and Red / Yellow Red Gradient

Tan / White Tan Head / White

Race Silkie

Aqua with Yellow / Blue with Red Beard / Purple

Black / White

Brown / Brown with Black Beard

Leopard / Tiger

Orange / Red / Red Beetle / Splash

Race Polish

Black with White Head / White Black Head / White with Black Wing Tips

Blue / Blue Yellow

Brown / Brown with Black Wing Tips

Green / Green with Red Head

Orange White Blue / Orange with Black Stripes

Pink / Red

Échanges et marché de la communauté

Pour le moment, les œufs, poussins et poulets sont strictement non-échangeables et ne peuvent pas être mis en vente sur le Marché de la communauté Steam. Il n'existe aucun moyen d'en acheter auprès d'autres joueurs.

Il n'est toutefois pas impossible que Valve laisse la possibilité aux joueurs de revendre les œufs plus tard. Cela permettra à celles et ceux qui jouent moins, par exemple, de pouvoir en obtenir un.